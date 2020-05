A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

A koronavírus-járvány és a kijárási korlátozások alatt még nagyobb népszerűségnek örvend a The Sims videojáték, a játékfejlesztők pedig egy új, júniustól elérhető bővítménnyel látták most el, amely tartalmaz mindent ahhoz, hogy a karakterünk pazarlásmentesen élhessen, a cél pedig, hogy a várost a lehető legkörnyezetbarátabbá tegyük – számolt be a fejlesztésről a Greenmatters.com.

A The Simset bemutató cég, az EA egy öko életmód bővítményt jelentette be, a játék pedig a képzeletbeli Evergreen Harborban zajlik, aminek a lakói azért felelnek, hogy a lehető legjobban vigyázzanak arra. „Evergreen Harborban minden egyes tett, és meghozott döntés a körülöttünk lévő világra is hatással van. Minél tisztább a város, annál inkább virágzik körülötte a természet” – írták a közleményben.

A játékkészítők remélik, hogy a több mint 20 millió játékosra hatással lesz majd a fejlesztés, hiszen tőlük függ, hogy az ég tiszta vagy szmog borítja a látképet és hogy szemét borítja-e az utcáka, vagy akár mi magunk tisztítjuk meg a járdát. A játékban szélturbinákat és napelemeket szerelhetünk fel, gyűjthetjük a harmatot, építhetünk növényekkel borított tetőt és készíthetünk bútorokat a lakásunkba hulladéknak titulált tárgyakból is.

Az pedig, hogy a saját házunk táján minden tőlünk telhetőt megteszünk, jó, de nem elég: az egyéni tetteken túl az EA a rendszerszintű felelősségre és cselekvésre is nagy hangsúlyt fektet. Ezért a Sims-játékosoknak egy hulladéklerakóval is fel kell venniük a harcot a közös térben. A hulladék kezelésén túl pedig a közösségi teret hasznosan – és zölden – is kell kialakítania a karakternek, ezért a szomszédokat is rá kell venniük az együttműködésre.