Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának megjelenése, azonban úgy tűnik, az idei zászlóshajóból, a Galaxy S20-ból is lesz ilyen modell.","shortLead":"Egyszeri alkalomnak tűnt a Galaxy S10 Lite, a tavaly év elejei Samsung-csúcstelefon kissé lebutított változatának...","id":"20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf20a7e-94ed-44f5-b75b-8534bb566528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9f0924-c183-4e5d-9c05-34457c5cdc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_samsung_galaxy_s20_lite_olcsobb_valtozat","timestamp":"2020. június. 15. 10:03","title":"Jó hír: „jóárasított” változat jön a Samsung Galaxy S20-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","shortLead":"Különösebb meglepetések nélkül frissült a spanyolok SUV-ja, amely eddig is népszerű volt. ","id":"20200615_Seat_Ateca_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4d193c-6434-4965-b77e-e2c66f89653e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957eee7-5026-4716-b4d6-13b5ac65a9b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Seat_Ateca_frissites","timestamp":"2020. június. 15. 15:14","title":"Modernizálták kicsit a Seat Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És ez mindenhol így van és így lesz. Az Egyesült Államokban is, a magyar iskolákban is.","shortLead":"A rendőri megoldások és fegyverek nem megoldják, hanem növelik a feszültséget, amit az egyenlőtlenség okoz. És...","id":"20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a30c724-eb77-4744-aac0-1d5bc9740a43","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Gyarmathy_Eva_Eroszak_kontra_szakertelem","timestamp":"2020. június. 15. 09:17","title":"Gyarmathy Éva: Erőszak kontra szakértelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9","c_author":"","category":"vilag","description":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","shortLead":"Andrzej Duda az újraválasztásáért kampányolt.","id":"20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91fc29d0-8d44-4ae2-aaac-a175d6f7fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8b0296-1e2b-4073-b427-cee5d01ae1f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Az_LMBT_ideologia_rosszabb_mint_a_kommunizmus_a_lengyel_elnok_szerint","timestamp":"2020. június. 14. 13:20","title":"Az LMBT „ideológia” rosszabb, mint a kommunizmus a lengyel elnök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiállt a testnevelő mellett. ","shortLead":"Kiállt a testnevelő mellett. ","id":"20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937cccb3-282a-4458-8942-59c0fdd57759","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","timestamp":"2020. június. 14. 14:59","title":"Sebestyén Balázs vasalódeszkás fotóval élteti a kreatív tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió...","id":"20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0ec91-cefc-4fca-bce7-febbbd94824f","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Macron_bejelentette_hogy_hetfotol_megnyilnak_a_francia_vendeglatohelyek_belso_reszei_is","timestamp":"2020. június. 14. 21:29","title":"Macron bejelentette, hogy hétfőtől megnyílnak a francia vendéglátóhelyek belső részei is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","shortLead":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","id":"20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f1d57-88fb-4665-a952-3ad547bb832c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","timestamp":"2020. június. 14. 21:06","title":"Emmi: nem az egészségügyi dolgozók feladata igényelni az egyszeri juttatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","shortLead":"Összehangolt, komplex közlekedésrendészeti ellenőrzést tartottak a Nógrád megyében pénteken. ","id":"20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aa891c9-ab60-47ee-bfe9-294ec1493662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aec3245-3d66-4106-a9d3-d462551bfd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Kivonultak_a_rendorok131_autos_banta","timestamp":"2020. június. 14. 08:39","title":"Kivonultak a rendőrök az utakra, 131 autós bánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]