Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék a kormánnyal: nem a \"privatizáció\" szó olvasható az Alaptörvényben, hanem az egyetemi autonómia. Az egyetemek alapítványi fenntartása persze ennél sokkal összetettebb kérdés, ahogy az sem fekete-fehér, hogy egy „liberális fészek” felszámolása volna a kormány célja, vagy az SZFE hatékonyabb működése.","shortLead":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék...","id":"20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e39984-1340-43c4-a387-0d265e7d0340","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","timestamp":"2020. június. 21. 16:24","title":"Színművészetis tüntetés: csak egy \"liberális fészek\" felszámolása, vagy értelme is van az SZFE átalakításának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe426168-b3e4-4fa2-8598-c1de1e2f3ae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzszünettel párhuzamosan béketárgyalások is kezdődnek a kormány és a szeparatisták között.","shortLead":"A tűzszünettel párhuzamosan béketárgyalások is kezdődnek a kormány és a szeparatisták között.","id":"20200622_jemen_tuzszunet_beketargyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe426168-b3e4-4fa2-8598-c1de1e2f3ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e33f3-15c6-4985-8399-6e40d43654d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_jemen_tuzszunet_beketargyalas","timestamp":"2020. június. 22. 19:20","title":"Tűzszünetet kötöttek Jemenben, a végéhez közeledhet a hat éve tartó polgárháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival. Az ország legismertebb kertésze mintha a természet minden bölcsességének a tudatában lett volna. Felidézzük néhány gondolatát, amelyből sokat tanulhattunk.","shortLead":"Bálint György hosszú éveken át látta el a tévénézőket, újságolvasókat és Facebook-felhasználókat a jó tanácsaival...","id":"20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dba90c6-ce91-4494-b943-ee9a28760513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca754ae-5492-41ce-abf2-b2489e8672bf","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Szabadsag_nelkul_nem_lehet_elni__amit_Balint_Gyorgytol_megtanultunk_a_vilagrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:22","title":"„Szabadság nélkül nem lehet élni” – amit Bálint Györgytől megtanultunk a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","id":"20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4396770-da1d-488e-a0bf-a9428f85b401","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","timestamp":"2020. június. 21. 11:46","title":"Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","shortLead":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","id":"20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7760209-744a-415d-8065-18580ad2a782","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2020. június. 21. 08:05","title":"Ne reméljen mára sem jó időt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]