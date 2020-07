Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","shortLead":"Összesen 117 millió forint elcsalásával vádol a nyíregyházi ügyészség egy házaspárt.","id":"20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb754c9-716a-42e8-b417-9a518b0625b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9506149b-31d8-42dd-a2c1-7f4702bb0850","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_kamuparto_hazaspar_vademeles","timestamp":"2020. július. 06. 10:54","title":"Kamupártokat vezető házaspár ellen emeltek vádat Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz az elkövetkezendő ötven évben. Ha pedig nem tudnak csírázni, nem élik túl.","shortLead":"Arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a növények egy jelentős része képtelen lesz kicsírázni, annyira meleg lesz...","id":"20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9db7f19-b06f-46bd-8f4b-646fd1c119cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93491baf-57cf-464f-a350-386c793b2f04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200706_Meg_a_tropusi_novenyek_fele_is_kisulhet_olyan_meleg_lesz_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. július. 06. 10:13","title":"Még a trópusi növények fele is eltűnhet, akkora forróság lesz a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","shortLead":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","id":"20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8464f6c2-d35c-4600-a3aa-772c437c5f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","timestamp":"2020. július. 05. 15:05","title":"80 kilogramm jéggel mentették meg egy ember életét Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. Nem sokan voltak immunisak a fertőzéssel szemben – ezek egyike egy kevéssé ismert robotbróker, a müncheni Minveo cég mesterséges agya. ","shortLead":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. Nem sokan voltak immunisak...","id":"202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a0d9e5-9dc4-487a-b408-8a28cca4f2b8","keywords":null,"link":"/360/202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","timestamp":"2020. július. 06. 12:00","title":"23 szempontot figyel, saját magát tanítja tőzsdézni a járványt is átvészelő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","shortLead":"A kutatók szerint a jelenség természetes ebben az időszakban. ","id":"20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad425147-0a21-44a6-8d6c-cd8df094095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066bb7c4-b338-4e73-99fb-668891b3a8d4","keywords":null,"link":"/elet/20200706_Rozsaszin_ho_Olasz_Alpok","timestamp":"2020. július. 06. 14:22","title":"Rózsaszín havat találtak az olasz Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél enyhül, az olaszoknál súlyosbodik a járvány. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság leterítette Orbán előtt a vörös szőnyeget, fideszes taktikával lesz foci Pécsen, a németeknél...","id":"20200706_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c2dc5b-d74a-4858-b5bb-8c95e3b90cdf","keywords":null,"link":"/360/20200706_Radar360","timestamp":"2020. július. 06. 08:00","title":"Radar360: Veszélyes az utazás és a lélegeztetőgép-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]