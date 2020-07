Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten már melegebb lesz.","shortLead":"Jövő héten már melegebb lesz.","id":"20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a65ec-eb76-4721-95cf-953a7c5094b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kitart_a_csapadekos_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. július. 18. 15:29","title":"Kitart a csapadékos idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","shortLead":"600-szor valószínűbb minden más magyarázatnál, hogy az ember okozta felmelegedés áll a szibériai hőhullámok hátterében.","id":"20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26163ffd-d1e3-43ce-b509-4bd0f62e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e706701-f04c-452e-a79c-891943e4aa98","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_sziberia_hoseg_klimakatasztrofa","timestamp":"2020. július. 19. 15:00","title":"Minden jel szerint a klímaválság fűtötte fel 38 fokosra Szibériát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé versenyez a cannes-i filmfesztivál Cinéfondation szekciójában.","shortLead":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé...","id":"202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d4ca52-f814-40f6-8363-bfc2ccae85ca","keywords":null,"link":"/360/202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","timestamp":"2020. július. 17. 19:00","title":"Beleznai Márk rendező: \"Politikai jellegű a Színművészeti átalakítása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki képviselők. Az Alkotmánybíróság szerint, mivel a veszélyhelyzet megszűnt nincs miről tárgyalni.","shortLead":"A munka törvénykönyvétől való eltérés érdekében hozott veszélyhelyzeti rendelkezés miatt adtak be panaszt ellenzéki...","id":"20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5298a75f-c546-4de2-9a8f-18ec5d296e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_veszelyhelyzet_panasz_munka","timestamp":"2020. július. 17. 17:48","title":"Az Ab nem foglalkozik a dolgozók jogainak szűkítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"Egy 160 millió éves növény fosszíliáira bukkantak kínai és amerikai kutatók Kínában, a Belső-Mongólia Autonóm Területen.","id":"20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aed9e96-556d-4a86-ad0e-676aae635322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b346d1-0973-4aa3-8c93-0bd9ba947b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_amentotaxus_160_millio_eves_noveny_maradvanyai_kina_mongolia","timestamp":"2020. július. 18. 14:03","title":"160 millió éves növény maradványaira bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","shortLead":"Öngyilkos lett Jekatyerina Alekszandrovszkaja, aki páros műkorcsolyázásban 2017-ben junior-világbajnok volt.\r

","id":"20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd10e40e-8bc0-4b9f-b982-e68c7e99fc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee68f272-06e7-4762-8ddb-d32b33e42688","keywords":null,"link":"/sport/20200718_Ongyilkos_lett_egy_juniur_vilagbajnok_mukorcsolyazono","timestamp":"2020. július. 18. 17:46","title":"Öngyilkos lett egy junior világbajnok műkorcsolyázónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]