Veszélybe sodorhatja a környezetet és évtizedek környezetvédelmi erőfeszítéseit a brit kormány a Brexit miatt tervezett új szabadkikötők létesítésével – írja a Guardian. Egy éve vetette fel Boris Johnson miniszterelnök, hogy vámszabad kikötőket hoz létre a kereskedelem könnyítése érdekében, a brit EU-tagság megszűnése miatt. A lap szerint 10 kikötőt jelölhetnek ki erre a célra.

Az illetékesek azt fontolgatják, hogy egyúttal az élővilág megóvását célzó szabályozások alól is mentesítik a szabadkikötőket. Ez azt jelentené, hogy az áruszállítás könnyítése érdekében drasztikusan beavatkozhatnak olyan partvidékeken, melyek jelenleg a vadvilágnak adnak otthont. Példaként említik a Humber folyótorkolatát, ami jelenleg fókák otthona. Az állatok azonban teljesen eltűnhetnek a környékről környezetvédők szerint.

Az élővilág számára katasztrofális következményei lesznek a védelem megszüntetésének – hívta fel ugyanakkor a figyelmet a brit királyi madárvédő társaság (RSPB) illetékese, Andrew Dodd. A Client Earth nevű környezetvédelmi szervezet jogásza, Hatti Owens ugyancsak arról nyilatkozott a lapnak: a dereguláció komoly, egyúttal szükségtelken veszélynek teszi ki a vadvilágot a brit kormány.

George Eustice brit környezetvédelmi miniszter korábban maga is kidobni valónak nevezte a környezetet óvó szabályokat – emlékeztet a Guardian. A miniszterelnök is hasonló megvetéssel nyilatkozott ezekről, azt hangsúlyozva, hogy az "építés" útjában állnak. A Brexit során pedig az uniós környezetvédelmi direktíváktól is búcsút int az Egyesült Királyság.