[{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették a Zöld Terasz Kft.-t, megszűnt.","shortLead":"Összesen 302 millió forint számlát fogadott be a Budapesti Közlekedési Központ úgy, hogy a projekt, amire szerződtették...","id":"20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1189bc1e-3ec9-4588-b204-bdf5018a834d","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_bkk_nem_letezo_projekt_utan_fizetett","timestamp":"2020. július. 21. 09:53","title":"Már megbukott az e-jegyrendszer, de a BKK még százmilliókat fizetett tanácsadásra utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Reddit-bejegyzés alapján úgy tűnik, fejenként csak egy darab PlayStation 5-öst lehet majd vásárolni.","shortLead":"Egy Reddit-bejegyzés alapján úgy tűnik, fejenként csak egy darab PlayStation 5-öst lehet majd vásárolni.","id":"20200720_sony_playstation_5_konzol_ps5_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c0cf4b-0313-4ab0-9d6e-5cfa53b4f484","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_sony_playstation_5_konzol_ps5_vasarlas","timestamp":"2020. július. 20. 18:03","title":"Készül a rohamra a Sony, limitálhatják, ki mennyi PlayStation 5-öt vehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott VPN-szolgáltató felhasználóinak adatait tartalmazta.","shortLead":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott...","id":"20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176dc198-74e8-4099-b185-4b521982e3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","timestamp":"2020. július. 20. 13:03","title":"Titkos felhasználói adatok szivárogtak ki Hongkongban, 18 napig voltak elérhetők a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4f6e1a-0ec1-4a31-921b-80cdd3aeb86e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az együttes jogi útra tereli az ügyet. ","shortLead":"Az együttes jogi útra tereli az ügyet. ","id":"20200720_Az_Ismeros_Arcok_letiltatna_a_DK_korhazas_videojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c4f6e1a-0ec1-4a31-921b-80cdd3aeb86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc41a1-0f10-4763-9f76-6a27563bf4b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_Az_Ismeros_Arcok_letiltatna_a_DK_korhazas_videojat","timestamp":"2020. július. 20. 13:56","title":"Az Ismerős Arcok letiltatná a DK kórházas videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"889e46b1-8716-480a-a37f-e7ec753c6be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mondjuk, a szelfizést nem tanácsolják a szakemberek.","shortLead":"Mondjuk, a szelfizést nem tanácsolják a szakemberek.","id":"20200719_Higgadtan_megvartak_tinilanyok_amig_a_medve_vegigszaglassza_oket_aztan_elmegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=889e46b1-8716-480a-a37f-e7ec753c6be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13110d15-d2e2-4999-ae3b-12e757a306bc","keywords":null,"link":"/elet/20200719_Higgadtan_megvartak_tinilanyok_amig_a_medve_vegigszaglassza_oket_aztan_elmegy","timestamp":"2020. július. 19. 13:06","title":"Higgadtan megvárták tinilányok, amíg a medve végigszaglássza őket, aztán elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező dolgozók helyzetét pedig a többször nem egyértelmű iránymutatások nehezítik.","shortLead":"Az ukrán és a román vendégmunkások nélkül sok magyar vállalat nehezebb helyzetbe kerül, a távolabbi országokból érkező...","id":"20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0833523f-03cd-4f47-a0e1-ebcbaf37ebc9","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_beutazas_munka_ukrajna_kulfold","timestamp":"2020. július. 20. 07:41","title":"Sok magyar cég járhat rosszul a beutazási korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","shortLead":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24084e7-357a-4c93-852a-1be7540826ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","timestamp":"2020. július. 20. 10:00","title":"Kiderült, mekkora büntetést kaptak, akik nem tartották be a védelmi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: különbség, gondviselés, hackertámadás, repülő, vadászlét.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52b08d47-cd28-4a1c-b4b6-51f9bc218b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a118357-60aa-47a7-b39b-83243b6a1bf3","keywords":null,"link":"/360/20200719_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. július. 19. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya mindenhol csalásokba és hazugságokba ütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]