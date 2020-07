Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel fogadta el az elnökség.","shortLead":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel...","id":"20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9262ecb-b59f-4b4e-a66e-7982b07f8435","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:11","title":"Visszahívták a síszövetség éléről Miklós Editet és az elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az androidos felhasználók örülhettek az ingyenesen használható, a telefonról biztonsági mentést készítő szolgáltatásnak, hamarosan azonban az iPhone-osok is megkapják ezt.","shortLead":"Eddig csak az androidos felhasználók örülhettek az ingyenesen használható, a telefonról biztonsági mentést készítő...","id":"20200730_iphone_biztonsagi_mentes_google_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7935ce7-3a17-4739-92cc-e26cb811acdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5f4cc6-92b9-48ed-bb99-da2c1aadfd21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_iphone_biztonsagi_mentes_google_one","timestamp":"2020. július. 30. 13:43","title":"Újdonság az iPhone-okon: készítsen biztonsági mentést a Google-fiókjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d670afdc-82b9-45c5-b921-6a163cc06999","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Egyre többen egyre nagyobb mennyiségű online adatot mozgatunk meg hétköznapjaink során, de vajon milyen további fejlesztésekre van szükség, illetve hogyan tud felkészülni az ICT-szektor például a koronavírus-járvány következő hullámára? 