Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6385710-f659-4b3e-b623-31b6019ae943","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A megyei önkormányzat azt szeretné elérni, hogy állami beruházásként épüljön meg az iparterületet elkerülő út.","shortLead":"A megyei önkormányzat azt szeretné elérni, hogy állami beruházásként épüljön meg az iparterületet elkerülő út.","id":"20200731_Kulonleges_gazdasagi_ovezetet_alakitananak_ki_Mosonmagyarovaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6385710-f659-4b3e-b623-31b6019ae943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14b7a5f-b79a-4d18-ac74-9c555b2a2208","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_Kulonleges_gazdasagi_ovezetet_alakitananak_ki_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2020. július. 31. 18:50","title":"Göd után különleges gazdasági övezetet alakítanának ki Mosonmagyaróváron is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5d4c6d-2243-4465-84e9-e2ea4123b893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"280 km/h-feletti tempónál egy hurkot csinálni a levegőben nem az autóversenyzők álma. ","shortLead":"280 km/h-feletti tempónál egy hurkot csinálni a levegőben nem az autóversenyzők álma. ","id":"20200730_Mint_egy_repulo_szallt_fel_futam_kozben_egy_oldtimer_versenyauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f5d4c6d-2243-4465-84e9-e2ea4123b893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728c7c8b-e07e-4477-b783-57311625a6aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Mint_egy_repulo_szallt_fel_futam_kozben_egy_oldtimer_versenyauto","timestamp":"2020. július. 30. 12:38","title":"Mint egy repülő, úgy szállt fel futam közben egy oldtimer versenyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","shortLead":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","id":"20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fbf66-7e1c-4370-b12e-c13b49e14751","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","timestamp":"2020. július. 31. 11:49","title":"Emelkedő tengerszint: akár 90 évnyi magyar GDP-be is belekerülhet a kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra biztatja a konkurenciáit, hogy ők is tegyék meg ugyanezt.","shortLead":"A TikTok az átláthatóság jegyében megnyitja a videók rangsorolásához szükséges algoritmus forráskódját, és arra...","id":"20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7d426c-06b4-4cbc-ba25-4c99235af4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_tiktok_algoritums_forraskod_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 30. 17:03","title":"Kiteregeti a kártyáit a TikTok, hogy bebizonyítsa ártatlanságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt a bíróságon köt majd ki.","shortLead":"Legalább fél évvel elhalasztja az Intel 7 nm-es technológiával készülő lapkáinak gyártását, és lehet, hogy emiatt...","id":"20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbfb6b-fc9f-4d61-97f7-136f67be822c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5f84d0-0714-4305-819d-17a4c13b46fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_intel_7nmes_lapkak_keslekedese_per","timestamp":"2020. július. 30. 10:03","title":"Per szakadhat az Intel nyakába az új processzorok késése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás rejlik, ami végigkísérte azt a folyamatot, ahogyan az USA 13-ból 50 állam alkotta unió lett.","shortLead":"A Washingtonról leválasztott szövetségi állam ötlete nem új. A támogatása és az ellenzése mögött is politikai számítás...","id":"202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b8354a-cfbe-4f25-94ca-802cd0529b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d480fb49-a6c8-4231-8da5-14bd4b97a14d","keywords":null,"link":"/360/202031__washington_allamisaga__politikai_szamitasok__tortenelmi_kompromisszumok__orszagszeleteles","timestamp":"2020. július. 31. 19:45","title":"Washington szeretne szövetségi állam lenni, de nem engedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit Nagydíjon. ","shortLead":"A Racing Point megerősítette: a pozitív tesztet produkáló Sergio Pérezt Nico Hülkenberg váltja a hétvégi Brit...","id":"20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=663a5ddf-01ec-48d9-807f-0847c15b3660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec95dab-41f0-432e-bf76-5dd36a85eb26","keywords":null,"link":"/sport/20200731_Hulkenberg_lep_a_koronavirusos_Perez_helyere_a_Forma_1ben","timestamp":"2020. július. 31. 13:59","title":"Hülkenberg lép a koronavírusos Pérez helyére a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]