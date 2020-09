Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","shortLead":"Bár a járművek kibocsátásának csökkentésén már jó ideje dolgoznak a szakértők, ám ez nem elég. ","id":"20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4e71b2-f944-4d63-8542-63517176e73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570776fe-a877-4763-9d2f-4a0c681b1db0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Az_aszfalt_is_jelentosen_szennyezi_a_varosok_levegojet_kulonosen_forro_nyari_napokon","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:36","title":"Az aszfalt is jelentősen szennyezi a városok levegőjét, különösen forró, nyári napokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti Vigadóban.","shortLead":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti...","id":"20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b64a7e-3116-4bbe-bd8b-5a2763b970b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:48","title":"Vidám, lendületes színek a Vigadóban: Anton Molnár kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg még van egy pár ilyen odakint\".","shortLead":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg...","id":"20200903_meteorit_krater_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c70be-da44-4877-a07e-1db762c1da39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_meteorit_krater_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:40","title":"Százmillió éves meteoritkrátert találtak aranyásás közben Nyugat-Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","shortLead":"A világ legerősebb szívó V8-asával debütált ez az új közúti versenyautó. ","id":"20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=256d3023-0976-4976-a1ca-5ce5fd326dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bce2dd-e031-48c1-a3dc-b8ad146f8e9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_a_vilag_legerosebb_szivo_v8asaval_debutalt_ez_az_uj_kozuti_versenyauto_brabham_bt62r","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:21","title":"Nincs ennél erősebb turbó nélküli V8-as benzinmotor a piacon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja majd.","shortLead":"A színész hangsúlyozta: ami most a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel történik, annak az egész ország kárát látja...","id":"20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35218bce-53f7-45d4-afac-985820bbb7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b104b4-87c2-4308-a41b-260da3687521","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Nagy_Ervin_Vidnyanszky_egyedul_fog_ulni_az_egyetemen_mert_senki_nem_lesz_ott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:37","title":"Nagy Ervin: Vidnyánszky egyedül fog ülni az egyetemen, mert senki nem lesz ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A főváros helyett a jegybank építi meg a tervezett alagutat, hogy a volt Postapalota helyén étesített Pénzmúzeumot könnyebben érjék el a látogatók.","shortLead":"A főváros helyett a jegybank építi meg a tervezett alagutat, hogy a volt Postapalota helyén étesített Pénzmúzeumot...","id":"20200903_mnb_market_szell_kalman_ter_postapalota_atjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef721581-bd7b-4de0-b6cc-8c4f23123328","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_mnb_market_szell_kalman_ter_postapalota_atjaro","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:58","title":"Egymilliárdot költ az MNB a Széll Kálmán téri átjáróra, Orbán barátja viheti haza a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","shortLead":"Gumilövedékkel lőtték meg az eladót, vitték a kasszát.","id":"20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7302d23-2fae-485c-96bd-a265c7d4402f","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Nem_izlett_a_pizza_gazpisztollyal_jottek_vissza_rabolni","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:05","title":"Nem ízlett a pizza, gázpisztollyal jöttek vissza rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]