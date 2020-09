Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","shortLead":"Kelet-Európában viszont még mindig sokkal többen halnak meg a környezeti hatások miatt, mint a kontinens nyugati felén. ","id":"20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563bc316-83d3-4970-80fb-1c5eacf59c8c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_A_jarvany_jot_tett_a_levegominosegnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 12:36","title":"Jelentősen javult a levegő minősége a járvány első hulláma alatt Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App Store-ból. Az Apple nem ijedt meg, sőt: viszontperel.","shortLead":"Az Epic Games nemrég beperelte az Apple-t, mert a cupertinói cég kitette a Fortnite-ot, majd a komplett kiadót az App...","id":"20200909_apple_epic_games_fortnite_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1569c71c-bba0-4bd9-8117-1d7b4f2747b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_apple_epic_games_fortnite_per","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:03","title":"Visszavág az Apple, kártérítést követel az őt perelő Epic Games-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"175 emberre és 44 szervezetre vonatkoznak az uniós büntető intézkedések. A korlátozások a vagyoni eszközök befagyasztása mellett beutazási tilalmat foglalnak magukban.","shortLead":"175 emberre és 44 szervezetre vonatkoznak az uniós büntető intézkedések. A korlátozások a vagyoni eszközök...","id":"20200910_eu_orosz_szankciok_krim_szevasztopol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f74e7fb-b447-4056-90c8-6413cd9a05d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_eu_orosz_szankciok_krim_szevasztopol","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:35","title":"Tovább bünteti Oroszországot az EU a Krím elfoglalásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","shortLead":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","id":"20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff6370-9a5d-47aa-84aa-3fa9beafb104","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:38","title":"Uniós vezetőkkel videókonferenciázott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is vízhiánnyal küzdenek. A környezetre is gondoló vállalatok ezért új gyártási megoldásokban gondolkoznak.","shortLead":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is...","id":"20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968d729-263c-4ff7-834e-3f69addb4e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Több mint 3700 liter víz: ennyit használnak egyetlen farmernadrág előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","shortLead":"Láng Zsolt frakcióvezető szerint a gazdasági szereplők megsegítése kötelező feladata a fővárosi önkormányzatnak.","id":"20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23242d9a-fb29-4835-92cc-3a8dc2568fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ab1e6-d155-4b7a-87c7-4bff510021a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_fidesz_kdnp_jarvany_budapest_segely","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:50","title":"A budapesti Fidesz–KDNP 50 milliárdot adatna a járványkárosult fővárosi cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","shortLead":"A lapok azt híresztelték, hogy zaklat egy nőt, de a bíróság szerint ez nem volt igaz.","id":"20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bfa2992-78d2-4826-85b9-535bbe598051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6183e20-e893-4e0c-b284-8da119367b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_greczy_zsolt_lokal_origo_ripost_sajtoper","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:49","title":"Gréczy Zsolt egy nap alatt három kormányközeli médium ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]