Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség meghódíthatja a világűrt.","shortLead":"A SpaceX hamarosan újabb tesztet hajthat végre az űrhajóval, amellyel a vállalat tervei szerint az emberiség...","id":"20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f117258-b1a7-40fb-a96b-42d4550af17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:03","title":"18 kilométeres magasságba küldené fel a Csillaghajót a SpaceX – aztán egyben vissza is hozná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyelőre kevés sikerrel fékezik meg a lángokat az Egyesült Államokban.","id":"20200914_erdotuz_Oregon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb01c5c5-3c6b-449d-b2f3-58ff50480fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8075f1bc-052d-4ff9-9a13-40f6c743e76a","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_erdotuz_Oregon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:39","title":"Amerikai erdőtüzek: sci-fibe illő állapotok uralkodnak Oregonban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","shortLead":"Hétfőn akár 33 fok is lehet az ország egyes területein.","id":"20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325e367b-f4d6-46c1-8cfe-912a01fd67f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Par_napig_meg_marad_a_nyar_aztan_jon_a_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:55","title":"Pár napig még marad a nyár, aztán jön a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","shortLead":"Az osztrák teniszező ötszettes meccsen győzte le a német Zverevet.

","id":"20200914_US_Open_Domininc_Thiem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2c08d85-f940-40ec-a592-5236fc86ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f636ffab-0d63-44c4-8c68-a6833aad06db","keywords":null,"link":"/sport/20200914_US_Open_Domininc_Thiem","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:19","title":"US Open: Dominic Thiem nyert a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:30","title":"Ez a befektetés tényleg mindenkié: hogyan vegyünk aranyat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akinek jegye van, azt a klub kontójára szűrik.","shortLead":"Akinek jegye van, azt a klub kontójára szűrik.","id":"20200914_europai_szuperkupa_foci_bayern_munchen_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a48ff6e-7ff3-42ca-ba8b-6624dd9bd870","keywords":null,"link":"/sport/20200914_europai_szuperkupa_foci_bayern_munchen_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:55","title":"Kifizeti a koronavírustesztet a Szuperkupára érkező drukkereknek a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel jogállamiságról szóló EP-ülésen érvelt Vera Jourová az uniós költségvetés jogállamisági kritériumokhoz kötése mellett. A Fidesz szerint ideológiai harc folyik.","shortLead":"A lengyel jogállamiságról szóló EP-ülésen érvelt Vera Jourová az uniós költségvetés jogállamisági kritériumokhoz kötése...","id":"20200914_lengyel_jogallamisag_eu_jourova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605b0c8-fc39-45d4-82c1-a58c6516d9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e782533-56cf-4b9b-8118-c99e9324bf71","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_lengyel_jogallamisag_eu_jourova","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:49","title":"EB-alelnök a jogállamiságról: \"Akik nem értik az értékekről szóló beszédet, majd megértik a pénz szavát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]