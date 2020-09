Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","shortLead":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","id":"20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9cf4ed-c90c-4042-9a1c-7237171a6c04","keywords":null,"link":"/360/20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Versenyezzünk! – Gergely Márton a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099bfa7f-a4e0-4b12-a7a0-900f16ce4ddb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jut turisztikára, sportakadémiákra és a Miniszterelnökség beruházásaira is. ","shortLead":"Jut turisztikára, sportakadémiákra és a Miniszterelnökség beruházásaira is. ","id":"20200922_Annyira_nem_aggodik_a_kormany_hogy_185_milliardot_atcsoportositottak_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=099bfa7f-a4e0-4b12-a7a0-900f16ce4ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6139cfdd-e0d3-4ce5-8a23-2599f56280cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_Annyira_nem_aggodik_a_kormany_hogy_185_milliardot_atcsoportositottak_a_Gazdasagvedelmi_Alapbol","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:46","title":"Annyira nem aggódik a kormány, hogy 185 milliárdot csoportosított át a Gazdaságvédelmi alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","shortLead":"A legutóbbi teszteléskor négy pozitív eredmény született.","id":"20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ea2ff68-0fe0-4a18-8db5-c739780cdbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d3b10f-e00d-4fad-a20a-425d64903f76","keywords":null,"link":"/sport/20200923_kezilabda_ferencvaros_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 13:15","title":"Újabb kézilabdázók fertőződtek meg a Fradinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik technológiai weboldal azt vizsgálta, vajon megéri-e lemondani ezekről a némi anyagi előny ellenében.","shortLead":"Ötvenezer forinttal kevesebbet kell fizetni az Apple Watch SE-ért, viszont nem is került bele minden funkció. Az egyik...","id":"20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4713da18-ef25-4ac8-9f99-79def1632010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd3838-0fe2-464a-9904-7850fb566b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_watch_se_apple_watch_6_funkciok_dizajn_osszehasonlitasa","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:03","title":"Megjelent az olcsóbb Apple Watch, de vajon megéri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","shortLead":"A Fradinak jelenleg hat fertőzött játékosa van.","id":"20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5087c866-350b-40cd-9996-b3709acb85e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2918760d-6de2-4592-8d83-befa4d6a6e47","keywords":null,"link":"/sport/20200922_Ferencvaros_Metz_BL_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:19","title":"Elhalasztják a Ferencváros Metz elleni BL-meccsét koronavírus fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d00e0-4dad-467b-9ba8-c7b1d5e8c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:15","title":"Alaposan megváltozik az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","shortLead":"Afrikában 65 millió gyerek nem tud iskolába járni. Sokaknak ez azt jelenti, hogy kevesebb ételhez is jutnak.\r

","id":"20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1c2c71e-9272-4eed-89f4-834c4f64cb30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559584e9-1776-486a-b965-a0a8f692d8c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_UNICEF_Egy_nemzedek_veszhet_el_Del_es_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:35","title":"UNICEF: Egy nemzedék veszhet el Dél- és Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","shortLead":"A fiú késsel esett új párjának és a lány édesanyjának, akiket többször is megszúrt. Akár 15 évet is kaphat.","id":"20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63d3178-6679-4088-9f1f-1ac5fe01177f","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_nyomkoveto_16_eves_fiu_baratno","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:05","title":"Letépte magáról a nyomkövetőt, majd új barátnőjére és annak anyjára támadt egy 16 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]