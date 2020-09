Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet az országban, azért viszont nem sokat tett, hogy megoldódjon a krónikus létszámhiány. Az elmúlt évben egy egész egyetemi évfolyamnak megfelelő 40 év alatti orvos tűnt el a rendszerből, szakápolókat már a magánegészségügybe sem találnak, az intenzív osztályokon pedig csak találgatni tudják, mikor fog rájuk szabadulni a járvány. ","shortLead":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet...","id":"20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94589ac-d26d-44f6-9f9b-aec63d64e9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:35","title":"Mit ér Orbán vezénylési terve, ha egyszerűen nincs elég kórházi dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt magyarázta, mi a baj a liberálisokkal, négyszer is libernyáknak nevezve őket. Orbán hosszú koronavírus elleni védekezést ígért, és elkezdte készíteni szavazóit a 2022-es nagy ütközetre.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elmaradó felszólalások helyett egy esszét írt a miniszterelnök, amiben főként azt...","id":"20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f599c358-ff8b-4d97-93a4-b47c0fd8e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e39b6170-d743-497f-a0c0-6bdbb9ddcd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Orban_2022_tavaszan_valasztas_lesz_Addig_vedekezes_lesz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:27","title":"Orbán: \"2022 tavaszán választás lesz. Addig védekezés lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","shortLead":"Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. ","id":"20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50701738-790f-4b76-816d-3f766ee21072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_sor_wellnes_urmenyi_dreher_kastely_felujitas_felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:24","title":"Sör-wellness is lesz az egykori Dreher-kastélyban, amit milliárdokért újítanak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette az Instagramra. Azóta kiderült: nem kellett volna.","shortLead":"Tony Abbott március 21-én utazott Sydney-ből Tokióba, az úthoz kapott beszállókártyáját pedig lefotózta és kitette...","id":"20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7f2d75-4bd6-4783-88a8-f23744a4810e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_tony_abbott_beszallokartya_instagram_adatbiztonsag_hacker","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:03","title":"Kitett egy fotót Instagramra, 45 perc múlva már el is lopták a volt ausztrál miniszterelnök adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","shortLead":"Szerinte \"a WeChatre vonatkozó bizonyítékok szerények\".","id":"20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67b036f-a57b-46d1-aed9-9d0cb760ed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c837416e-9e9d-4ef7-bdd6-d8ea6f8e9055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Egy_kaliforniai_biro_felfuggesztette_az_amerikai_kormany_donteset_a_WeChat_betiltasarol","timestamp":"2020. szeptember. 20. 18:35","title":"Egy kaliforniai bíró felfüggesztette az amerikai kormány döntését a WeChat betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az optimista verzió szerint is 4 százalékos lehet idén a recesszió – számol a Pénzügykutató Zrt.","shortLead":"Még az optimista verzió szerint is 4 százalékos lehet idén a recesszió – számol a Pénzügykutató Zrt.","id":"20200921_Penzugykutato_valsag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fd561c-1238-46b9-9cc2-dfa636f6673b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_Penzugykutato_valsag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 21. 18:12","title":"Pénzügykutató: 2021 végére sem fogja elérni a magyar gazdaság a 2019-es szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","shortLead":"Az egyetem vezetősége és polgársága négy keresetet nyújtott be a bírósághoz. ","id":"20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6ffdd6-7080-4f13-ac53-fe0ccfc02695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701a9ce3-e1a8-4388-b3e9-2e7be8f0b677","keywords":null,"link":"/itthon/20200920_SZFE_mukodesi_szabalyzat_jogszabaly_eljaras","timestamp":"2020. szeptember. 20. 15:42","title":"SZFE: Vidnyánszkyék jogszabályba ütközően írták át az egyetem működési szabályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","shortLead":"Amelyik autónak nincs rendben a műszaki állapota, annak két hónapon belül környezetvédelmi vizsgán kell részt vennie.","id":"20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1adc3d44-ae1c-45b6-9a3d-d96333ad99ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f37e96-ee2a-4194-a25c-c2a47720c69c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Kifejezetten_a_gyanusan_fustolo_autokra_vadasznak_a_heten","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:21","title":"A gyanúsan füstölő autókra vadásznak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]