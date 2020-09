Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner György. Az Újszínház igazgatója szerint náluk ezért is játszanak inkább Kaposváron végzettek. A portréinterjúból kiderül, tanítana-e az SZFE-n, és visszasírja-e a MIÉP-et. ","shortLead":"Egy előadást látott a mostani színművészetisektől, aztán többhöz már nem volt kedve – árulta el a HVG-nek Dörner...","id":"20200923_Dorner_Gyorgy_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f50c9d9-4cd7-412a-bd0d-527cd41dba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01a1254-df09-40fa-b428-da3eef5bbaae","keywords":null,"link":"/360/20200923_Dorner_Gyorgy_portre","timestamp":"2020. szeptember. 23. 19:00","title":"Dörner György: Magyar nyelven és magyarul játszani nem ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus az orvosai szerint teljesen fel fog épülni.","id":"20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f85eaf-6a4b-40dc-a076-29ba63ba0190","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_alekszej_navalnij_mergezes_gyogyulas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:00","title":"Kiengedték Navalnijt a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos átlagban milyen arányban emelkedett egy országban a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos...","id":"20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542fb22e-f2b2-4c27-85c5-36935d20f93c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:33","title":"Új koronavírusos funkciót kap a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Kovács Bélát csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszéken. A Jobbik egykori politikusát egy évek óta húzódó perben az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel és költségvetési csalással vádolták. A bíró azonban az ítélet indoklásában azt mondta, bizonyítottnak látja, hogy Kovács Bélát az orosz hírszerzés beszervezte.

","shortLead":"A kémvádak alól felmentették, de a költségvetési csalás miatt 1 év 6 hónap, de három évre felfüggesztett...","id":"20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d034f233-628f-417f-8bec-d14104bc756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05144a77-ab3c-45e3-89f8-76c3731f220c","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_kovacs_bela_itelethirdetes_","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:02","title":"Kiképezték az oroszok, mégis felmentették Kovács Bélát a kémvádak alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Elképesztő bizonytalanságot hozott a koronavírus az élet minden területére – és így a gazdaságba és a befektetői piacokra is. Szokatlan mozgásokat is eredményez a mostani helyzet – és megannyi kérdést. Az aranyba bizonytalan időkben gyakran fektetnek, a többi nemesfémmel azonban már nem teljesen ez a helyzet. Na de érdemes aranyba, ezüstbe és platinába fektetni most?","shortLead":"Elképesztő bizonytalanságot hozott a koronavírus az élet minden területére – és így a gazdaságba és a befektetői...","id":"20200923_kincskeresok_nemesfemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce9b087-f184-4c0a-894e-79a15ed86bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_kincskeresok_nemesfemek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:34","title":"Modern aranyláz? A koronavírus-járvány az egekbe felverte az arany árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére a Jászai Gellért érdekeltségében álló, állami megbízásokban is bővelkedő 4iG Nyrt.","shortLead":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére...","id":"20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99163240-e459-400d-bc5a-ff92995ef030","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:50","title":"Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégbe vásárolja be magát a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha valaki tudni vélte, mi az, most megerősödhetett meggyőződésében, ha elolvasta a miniszterelnök-pártelnök politikai szezonnyitó esszéjét, amelyben a populizmus szó egyébként nem is szerepel. Vélemény.","shortLead":"Ha eddig nem voltunk biztosak abban, hogy mi is a populizmus, most maga Orbán Viktor segített ebben eligazodni. Ha...","id":"20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49ac8b6-fab7-4c98-9d53-56443c2cced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eff0ef-84fa-435a-b364-e10116916392","keywords":null,"link":"/360/20200922_orban_viktor_magyar_nemzet_essze_politikai_kommunikacio","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:30","title":"Orbán populista kiáltványa: a Magyar Nemzet-cikk politikai kommunikációs szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]