[{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya mellett az is betett a forgalomnak, hogy sokkal kevesebbet tankoltak az emberek idén nyáron, mint egy éve.","shortLead":"Csökkent a magyar kiskereskedelmi forgalom augusztusban az egy évvel korábbihoz képest. A külföldi turisták hiánya...","id":"20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9241f3a3-1ae0-41c9-bece-89d492a86e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_ksh_kiskereskedelem_vasarlas_bolt","timestamp":"2020. október. 05. 09:57","title":"A boltok és benzinkutak megcsappant forgalma mutatta, hogy idén nyáron nem jöttek a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad bepillantást az Unortodox – A másik út című, most megjelent regény és a belőle készült filmsorozat. A szatmári haszidok ma is számontartják magyar gyökereiket.","shortLead":"Az Amerikában élő zárt, több mint másfél évszázada egyetlen család által irányított zsidó közösség világába ad...","id":"202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b447fd91-27ec-43ed-89c0-cd45baa58c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25036473-50b7-4674-aea9-a23084a5c4d7","keywords":null,"link":"/360/202040__szatmari_haszidok__rabbik_es_rebbek__viszalykodasok__kozossegi_szerepek","timestamp":"2020. október. 04. 16:00","title":"Egy díjazott film háttere: az ultraortodox szatmári zsidók és a Teitelbaum család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A címvédő Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős a harmadik mérkőzését is megnyerte, ezzel negyeddöntőbe jutott...","id":"20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78018bde-b364-4fea-8deb-44d349cde4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8834e4-c213-4481-ae60-cce2bf389dbd","keywords":null,"link":"/sport/20201004_A_negyeddontobe_jutottak_Babosek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 04. 19:25","title":"A negyeddöntőbe jutottak Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","shortLead":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","id":"20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae486e3-e8db-4270-9e95-8735b4abdc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","timestamp":"2020. október. 03. 21:27","title":"Halálra gázolt egy nőt a HÉV Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb, személyes adatbiztonságot fókuszba állító trend szerint egy fizikai gombbal kapcsolhatjuk ki.","shortLead":"A Google a korábbinál sokkal tisztább hangzást ígér az új Nest Audio okoshangszóróval, melynek mikrofonját a legújabb...","id":"20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=023087f6-b183-4a9e-9af0-fb2a09b1a7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297105ce-edb5-4f02-9425-ce017db18435","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_google_nest_audio_okoshangszoro","timestamp":"2020. október. 03. 18:03","title":"Miért is okos a Google új hangszórója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek, és sokan inkább magukba temették, az emlékek élénkek, és van, akinek még most is jól esik kibeszélni a vörösiszap-katasztrófát.","shortLead":"Tíz éve történt Magyarország és Európa egyik legsúlyosabb ipari balesete. Bár a traumáról egyre kevesebbet beszélnek...","id":"20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b890ffb-37b2-4724-af13-2c1ecf9f5228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796afd94-3c85-4d9b-a6f7-364ec7b0d36c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_vorosiszap_tiz_eve_kolontar_devecser_riport","timestamp":"2020. október. 04. 07:00","title":"\"Hívott a nagymamám, hogy elment az áram és vörös lé ömlik be a ház ablakain\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket is láthatnak a Ferihegyi Repülőmúzeumban; a kiállítás mellett élménybuszozást is szerveznek az Aeropark és az 1-es Terminál között - közölték a szervezők.","shortLead":"Ikarus autóbuszok mutatkoznak be a hétvégén az Aeroparkban, az érdeklődők mintegy 40 buszt, köztük oldtimer járműveket...","id":"20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0ba1f4f-5f46-4d92-aa5f-64c2032e4cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0b0eab-eabf-445f-919b-0fc69509e8b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Buszpornoshow_van_Ferihegyen_a_foszerepben_Farossal","timestamp":"2020. október. 04. 12:32","title":"Buszpornó-show van Ferihegyen, a főszerepben Farossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]