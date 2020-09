Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","shortLead":"„Nem leszünk toleránsak azokkal, akik szándékosan veszélyeztetik mások életét” – közölte a brit rendőrség. ","id":"20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58cd4c83-480b-495c-a298-1784398f09e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a398ade-8734-42a5-b736-d3ef7a517f89","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Huzos_penzbuntetest_kapott_a_Covid_kellos_kozepen_hazibulit_tarto_brit_tinedzser","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:03","title":"Húzós pénzbüntetést kapott a járvány kellős közepén házibulit tartó brit tinédzser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen konkrétumok várhatók a járványügy területén. Lesz egy új miniszter, rendőrök ellenőrzik a kórházakat, szankciók várhatók a maszk elhagyásáért.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök exkluzív interjúja inkább a politikai PR-ról szólt, de néhány félmondata azért volt arról is, milyen...","id":"20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2159f7d3-8dbf-4ba9-8e7e-ca2f8d66c000","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Orban_Uj_minisztere_lesz_a_csaladugynek","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:07","title":"Orbán: Új minisztere lesz a családügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. ","shortLead":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3 RS.","shortLead":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3...","id":"20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70be9eaf-c5bd-4eba-8306-258e512e6fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:21","title":"Radikálisan sportos: 550 lóerős lehet az új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly dolgokról készülhet”, gyönyörű filmjeiben fogalmazta meg újra és újra a napokban, 82 évesen elhunyt cseh mester. ","shortLead":"Az élet kis látószögben nézve komédia, nagyban tragédia. Azt a chaplini filozófiát, hogy „Jó komédia csak komoly...","id":"202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da63ca70-b3e4-4385-9a17-366f54d0307d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257f0763-85ca-4d3d-b24b-42426d0d77d6","keywords":null,"link":"/360/202037__meghalt_jiri_menzel__cernaszalon__politikai_szeljarasok__bohem_tanu","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:00","title":"Bohém karakterek, sörbe fojtott örömök és bánatok rendezője – Búcsú Jiří Menzeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa6a5e6-202a-4758-b550-8367f63a584e","keywords":null,"link":"/elet/20200912_Igy_pofogott_keresztul_a_Pilisen_a_nosztalgiavonat_fotok","timestamp":"2020. szeptember. 12. 18:59","title":"Így pöfögött keresztül a Pilisen a nosztalgiavonat (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó mellett.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézetet vezető Jordán Ferenc szerint azonnal abba kéne hagyni a zöldterület beépítését a tó...","id":"20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ff2f82-cf64-4fcf-b24e-7dbbca076a37","keywords":null,"link":"/zhvg/20200912_jordan_ferenc_balaton_algasodas","timestamp":"2020. szeptember. 12. 14:12","title":"A Balaton posvánnyá, a szőlők medencékké változnak, ha nem változtatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]