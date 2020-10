Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második legnépesebb városát, míg örmény állítás szerint az azeriek ismét nehéztüzérséggel lőtték Hegyi-Karabah székvárosát, Sztepanakertet.","shortLead":"Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban; azeri közlés szerint örmény támadás érte Azerbajdzsán második...","id":"20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c9027e-9ffc-4e70-83af-fc1a51d49f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be96173-4f6a-4ac4-9790-cc7d2bd1a567","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Tobb_varos_is_tamadas_alatt_az_azeriormeny_haboruban","timestamp":"2020. október. 04. 13:42","title":"Több város is támadás alatt az azeri-örmény háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és a szabályozásban vannak véleménykülönbségek. A szakszervezet szerint viszont a rapid módon elfogadott törvénybe beleremeghet az állami ellátó rendszer.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és...","id":"20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758d36a0-91e4-4849-b132-68fe2b0fad92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","timestamp":"2020. október. 06. 10:34","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Csapdába csalták az orvostársadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja az orvosok jogviszonyát is, és jelentősen szűkülhet a magánellátásban is dolgozók mozgástere, ami természetesen a betegeket is érinti. ","shortLead":"2023-tól csaknem 2,4 millió forintot kereshet egy idős orvos. A kormány most beterjesztett javaslata átalakítja...","id":"20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a264a4-122b-41a4-849f-8ad9ed4e75ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9c29b8-f576-4818-808f-2f136239f4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_Megjelent_az_orvosi_beremelesrol_szolo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. október. 05. 13:22","title":"Ára van a nagy orvosi béremelésnek: szigorú összeférhetetlenségi szabályok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d62b52-6b12-45ac-914e-aef29bb38c83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fonyódi középiskolás lány egy évvel a Miss Hungary döntője után öngyilkos lett.



","shortLead":"A fonyódi középiskolás lány egy évvel a Miss Hungary döntője után öngyilkos lett.



","id":"20201005_35_eve_valasztottak_szepsegkiralynonek_a_tragikus_sorsu_Molnar_Csillat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d62b52-6b12-45ac-914e-aef29bb38c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea789f4-ee7b-4d09-812c-296d0d63dab0","keywords":null,"link":"/elet/20201005_35_eve_valasztottak_szepsegkiralynonek_a_tragikus_sorsu_Molnar_Csillat","timestamp":"2020. október. 05. 14:02","title":"35 éve választották szépségkirálynőnek a tragikus sorsú Molnár Csillát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn belül a publikus változatba is bekerülhet.","shortLead":"Egy korábban már beharangozott és igen hasznosnak tűnő funkció érkezett a WhatsApp újabb béta verziójába. Rövid időn...","id":"20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d16d96-c4c8-4196-9bf2-e50eb78f1add","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_whatsapp_csoport_nemitasa_uj_funkciok","timestamp":"2020. október. 05. 09:40","title":"Elege van egy csoportból a WhatsAppon? Örökre elnémíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap Washingtonban az őt kezelő orvoscsoport.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyre jobban van, és már hétfőn kiengedhetik a kórházból - jelentette be vasárnap...","id":"20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27465815-f69c-41db-8ef1-b51d25ef0fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Trumpot_akar_mar_hetfon_kiengedhetik_a_korhazbol","timestamp":"2020. október. 04. 18:51","title":"Trumpot akár már hétfőn kiengedhetik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök orvosa vasárnap elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni az állapotáról.

","shortLead":"Az amerikai elnök orvosa vasárnap elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni...","id":"20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1fdde9-ca8a-41e7-81df-94333505d4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170a48b1-bbc3-4035-9419-cd3370228eb7","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_donald_trump_orvosok_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. október. 05. 05:56","title":"Trump rosszabbul volt annál, mint korábban állították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","shortLead":"Kenzo Takada, a nevét viselő divatmárka alapítója 81 éves korában hunyt el egy francia kórházban. ","id":"20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77f5b9c1-2975-472a-8b1c-4b2178331f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdbab1c-4ce7-4aff-acd8-6094c9c6c8d1","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Koronavirus_okozta_a_Takada_divatmarka_alapitojanak_a_halalat","timestamp":"2020. október. 04. 19:40","title":"Koronavírus okozta a híres japán divattervező Kenzo Takada halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]