[{"available":true,"c_guid":"5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar hálózatkutató 20 évnyi munkájának vizualizációját. Ám mivel a járványok terjedésének kutatása is Barabási szakterületéhez tartozik, így a koronavírus központi szerepet kapott ezen a művészeti tárlaton. \r

","shortLead":"Még szó sem volt a járványról, amikor kitalálták, hogy a Ludwig Múzeum világpremieren mutatja be a világhírű magyar...","id":"202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5509e19f-67c0-4de6-9a6d-9d9c5ba3199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae02931-5b65-4a78-b695-111344f4af17","keywords":null,"link":"/360/202041__barabasi_albertlaszlo__lelegzo_new_yorkrol_vakcinarol__mogottes_tartalom","timestamp":"2020. október. 09. 13:00","title":"Barabási Albert-László: Nyárig marad a Covid, aztán kitör a vakcinaháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint a miniszterelnök egy mesekönyvet használ arra, hogy hangoztassa a “kirekesztő nézeteit”.","shortLead":"A jogvédők szerint a miniszterelnök egy mesekönyvet használ arra, hogy hangoztassa a “kirekesztő nézeteit”.","id":"20201007_tasz_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_mesekonyv_lmbtq_ombudsman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13fbbce-ff52-42d2-ae0b-cfec911910b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574f1dbc-ce05-4d2b-a96b-741ed8a64fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tasz_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_mesekonyv_lmbtq_ombudsman","timestamp":"2020. október. 07. 18:35","title":"A TASZ az ombudsmanhoz fordul Orbán szavai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","shortLead":"A köznevelési államtitkár szerint az történt, amit sejtettek és reméltek.","id":"20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ee0627-d262-4741-8e54-1d365912b5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870953d5-4e2b-4a44-804f-14a79494da1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_maruzsa_zoltan_koronavirus_gyerekek_iskolak_ovoda","timestamp":"2020. október. 09. 07:20","title":"Maruzsa: A gyerekeknél már csökken az esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás, mind a táplálkozás terepén. A SPAR szakértőit, egy dietetikust és egy élelmiszeripari mérnököt kérdeztünk arról, mik ezek a változások, illetve mire figyeljünk, ha éppen most, a járvány kellős közepén csapunk bele egy nagyobb sporteseménybe, megmérettetésbe, például a maratonba.","shortLead":"Az biztos, hogy az elmúlt félévben, a járvány első hullámának hatására sokak életmódja változott meg mind a mozgás...","id":"spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ae017d3-9983-4c2d-bf54-72a52d8f1d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55d5638-916e-48ed-8832-9e28f6792af7","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20201006_Eletmodvaltas_a_karanten_utan","timestamp":"2020. október. 07. 15:30","title":"Életmódváltás a karantén után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mandátumáról lemondott Gréczy a helyi médiacég felügyelőbizottságában kaphat helyet.","shortLead":"A mandátumáról lemondott Gréczy a helyi médiacég felügyelőbizottságában kaphat helyet.","id":"20201007_ferencvaros_greczy_zsolt_dk_baranyi_krisztina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5fdeae7-a3ec-4ede-8344-6dff2c4530ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492246ca-117d-483d-bb04-065f0db99d37","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_ferencvaros_greczy_zsolt_dk_baranyi_krisztina","timestamp":"2020. október. 07. 19:34","title":"Ferencvárosban térhet vissza Gréczy Zsolt, de Baranyi ezt nem támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e616152b-019b-4f97-a5a5-c21d48c3fd81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hotel- és panziófejlesztési program győztesei között sok kormányközeli után egy ellenzéki név is felbukkant.","shortLead":"A hotel- és panziófejlesztési program győztesei között sok kormányközeli után egy ellenzéki név is felbukkant.","id":"20201008_Puch_Laszlo_panzio_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e616152b-019b-4f97-a5a5-c21d48c3fd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1fe165-8056-4871-bb51-2bf799b1cccf","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Puch_Laszlo_panzio_turizmus","timestamp":"2020. október. 08. 16:35","title":"Puch László érdekeltségébe tartozó cég is kapott az államtól 315 millió forintot panzióépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","shortLead":"Witzmann Mihály képviselő neje és anyja azon a pályázaton indult, amit a képviselő ötlete nyomán írtak ki.","id":"20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5058a6cc-a87d-4d5a-8e15-1f766a253c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5fe82f-4279-4d35-8576-c50b4d8c2fb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_witzmann_mihaly_kisfaludyprogram_szallashelypalyazat_milliok","timestamp":"2020. október. 08. 08:23","title":"Milliókat nyertek a fideszes ötletgazda rokonai a szálláshelypályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","shortLead":"Uniós jogot sért a lex CEU, a Babylabnak mégis mennie kell.","id":"20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a46629d-cbf4-4012-a0fd-b9a6fb92158b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6908fea-e853-4f69-ba6f-ef685a4873c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_magyar_kormany_lex_ceu_soros_gyorgy_babylab_babakutatas_pszichologia","timestamp":"2020. október. 08. 11:40","title":"A kormány miatt világhírű kutatóközpontnak kell elköltöznie Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]