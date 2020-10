Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita, a jogállamiság viszont alapvető kérdéseket vet fel, amire az EU még nem kész választ adni – mondta el a hvg.hu-nak Frans Timmermans, az Európai Bizottság zöld átmenetért felelős alelnöke. A holland politikus szerint akármilyen ambiciózusnak tűnnek a brüsszeli tervek, azok végrehajthatók, és ha valaki túlzott áldozatvállalásnak tartja a vállalásokat, annak arra kell gondolnia, milyen áldozatokat vagyunk már most kénytelenek elviselni az extrém időjárástól az erdőtüzekig.","shortLead":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita...","id":"20201012_timmermans_zold_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c8123b-20b1-427e-a448-3215fc539560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_timmermans_zold_megallapodas","timestamp":"2020. október. 12. 06:30","title":"Frans Timmermans: Van okunk arra, hogy különösen óvatosak legyünk Magyarország esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című kötetet.



","shortLead":"A neves pszichológus szerint ő csak a tudományos tényeket hangoztatta, amikor támadta a Meseország mindenkié című...","id":"20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16e6258-a5e9-4803-9b2d-5c8cde2f7d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7598d91c-ecad-47ee-92b0-fb7e1678c2e3","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Bagdy_Emoke_visszaszolt_tobb_mint_ezer_kollegajanak","timestamp":"2020. október. 12. 14:20","title":"Bagdy Emőke visszaszólt több mint ezer kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","shortLead":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","id":"20201012_csingtao_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8cd62-fe36-4935-b716-74354e50008d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_csingtao_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 10:49","title":"Letesztelik egy 9 milliós város összes lakosát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","shortLead":"A független képviselő azt mondta: az ügyről ő is a kormánymédiából értesült.","id":"20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9b0cd-6cc1-4558-b403-e874ce2b1311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db132cc3-893d-4ce2-903b-77d21ae732fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_hadhazy_akos_biro_laszlo_korrupciogyanu_szocialis_szovetkezet_szerencs_idokozi_valasztas_koncz_zsofia","timestamp":"2020. október. 12. 21:34","title":"Hadházy nem akart a kampányhajrában beszélni Bíró László korrupciógyanús ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely...","id":"20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c9b51-2fad-4cdd-a8bf-c413b551f7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 12. 19:33","title":"Önök kérték: Milyen a jóárasított Samsung Galaxy S20 FE csúcsmobil?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést, egészségesebb államkasszát várva tőle.","shortLead":"A világ legmagasabb minimális órabérét fizetik Genfben novembertől, szociális biztonságot, gazdasági fellendülést...","id":"202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f0711b-da1b-4292-b311-becf020d1759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cb9bfe-ad4a-4f5a-a784-1d042c6e6782","keywords":null,"link":"/360/202041__genfi_nepszavazas__melto_fizetes__sokasodo_kulfoldiek__maximalis_minimalber","timestamp":"2020. október. 11. 16:00","title":"Genf a világ legmagasabb minimálbérét készül fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) terjedése, a vasárnapi adatok szerint már harminc régióban érte el a kritikus szintet az új fertőzések száma. Ugyanakkor a halálesetek és az intenzív ellátásra szoruló betegek száma alig emelkedett.","shortLead":"Egyre több németországi térségben gyorsul az ellenőrizhetetlenséggel fenyegető sebességre az új típusú koronavírus...","id":"20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab08c2a9-1d2a-4e66-8e49-0a597b665cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Egyre_tobb_nemetorszagi_regioban_gyorsul_veszelyes_sebessegre_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 11. 15:49","title":"Egyre több németországi régióban gyorsul veszélyes sebességre a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]