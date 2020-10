Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","shortLead":"Moszkvában sem vallott szégyent a magyar válogatott, bár kaput eltaláló lövése nem volt.","id":"20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd34b041-6fbf-4aca-abba-3f35f75db727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91b582a-e567-47f5-84a8-3f6ca35f5e24","keywords":null,"link":"/sport/20201014_orosz_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja_meccs","timestamp":"2020. október. 14. 20:45","title":"Gól nélküli döntetlen az orosz-magyaron a Nemzetek Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a172bc5-e879-41ff-8f5a-c6b0f7c10dcc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Médiapiac Online impresszumából már el is tűnt a lap összes munkatársának, eddigi szakújságíróinak neve, miután Boros Bánk Levente felvásárolta a lapot. ","shortLead":"A Médiapiac Online impresszumából már el is tűnt a lap összes munkatársának, eddigi szakújságíróinak neve, miután Boros...","id":"20201015_Boros_Bank_Levente_jott_a_Mediapiac_munkatarsai_mentek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a172bc5-e879-41ff-8f5a-c6b0f7c10dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbbfc5e-d138-438e-b5c0-53bd80f24c99","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Boros_Bank_Levente_jott_a_Mediapiac_munkatarsai_mentek","timestamp":"2020. október. 15. 11:48","title":"Újabb szerkesztőséget söpört ki a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte a köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvényt.","shortLead":"A Magyar Orvosok Szakszervezete, az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége és a Liga Szakszervezetek is arra kérte...","id":"20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3760b69-52fb-47dd-9fe5-fb2f0d1ff3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c9ca63-9e3f-4d65-b1f0-fa1ef7d5589c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ader_janos_koztarsasagi_elnok_egeszsegugyi_torveny_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. október. 14. 17:15","title":"Áder: Ritkán tapasztalható konszenzussal született meg az egészségügyi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","shortLead":"A bónusz a történetben, hogy a feltehetően vétkes sofőr gyorsan elmenekült a helyszínről.","id":"20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc338717-9679-4fc5-bb89-cf7d29e93ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4781741-f5b7-4661-934b-aeccd51035f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_RollsRoyce_tori_ossze_a_Lamborghinit","timestamp":"2020. október. 15. 04:09","title":"Komoly kárösszeget sejtet, amikor egy Rolls-Royce tör össze egy Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc049d-06ec-4412-a269-644964316318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autóklub újítása az elektromos kerékpáron érkező segítség.","shortLead":"A német autóklub újítása az elektromos kerékpáron érkező segítség.","id":"20201014_Hamburgban_mar_a_Sarga_angyal_is_villanybringaval_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc049d-06ec-4412-a269-644964316318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6870e5bc-b486-4a3a-8124-6a4efa78ff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Hamburgban_mar_a_Sarga_angyal_is_villanybringaval_jon","timestamp":"2020. október. 14. 18:58","title":"Hamburgban a sárga angyal is villanybringán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","shortLead":"A hírt Melania Trump jelentette be, aki az alázatos és szerény viselkedés fontosságára is felhívta a figyelmet.","id":"20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a59d5ca-1812-4d16-ae03-dc0245464b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b42e-ade9-4483-8c62-f56338134722","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Pozitiv_volt_a_virustesztje_Donald_Trump_legkisebb_fianak","timestamp":"2020. október. 15. 05:37","title":"Donald Trump legkisebb fia is koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4608a25-992a-4d58-bb4f-335b5adc463f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év után lehet hamarosan újra metróval utazni a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között is. Az akadálymentesítés folytatódik, a mentesítő buszjáratok megmaradnak, és hamarosan kezdődhet a középső szakasz felújítása.","shortLead":"Másfél év után lehet hamarosan újra metróval utazni a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között is. Az akadálymentesítés...","id":"20201015_metro_felujitas_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4608a25-992a-4d58-bb4f-335b5adc463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9a142c-fab8-4e6e-813a-209d568e8ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_metro_felujitas_budapest","timestamp":"2020. október. 15. 17:41","title":"Így néznek ki a felújított metróállomások, amelyeket egy hét múlva adnak át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menet a Műegyetem rakpartról indul majd, és az Urániánál ér véget. ","shortLead":"A menet a Műegyetem rakpartról indul majd, és az Urániánál ér véget. ","id":"20201015_Demonstracio_oktober_23_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df8183-e79e-4a4e-9b84-4d6c5f3de5cd","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Demonstracio_oktober_23_SZFE","timestamp":"2020. október. 15. 18:08","title":"Más egyetemek hallgatói is beálltak az SZFE-s diákok október 23-i demonstrációja mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]