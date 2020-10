Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán állókat.","shortLead":"Október 27-én ültetné asztalhoz az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága a budapesti barikád két oldalán...","id":"20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4abe61-7b16-4ffe-923b-4f5e468a7447","keywords":null,"link":"/kultura/20201015_Vitazik_az_EP_kulturalis_bizottsaga_az_SZFE_ugyerol","timestamp":"2020. október. 15. 16:10","title":"Vitára hívta az SZFE szembeálló feleit az EP kulturális bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","shortLead":"Még szájmaszkban sem lehet egymáshoz szólni Genova öt kerületében.","id":"20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86b871-d1cc-45da-89c5-fce609af9bff","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_utcai_beszelgetes_Genova_olasz_jarvany","timestamp":"2020. október. 15. 19:32","title":"Betiltották az utcai beszélgetést Genova belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két, nagyon jellegzetes illatot nem érez.","shortLead":"Indiai kutatók vizsgálata szerint akkor is koronavírus-fertőzöttségre lehet gyanakodni egy páciensnél, ha az két...","id":"20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2810f4-f4d4-438f-bb8d-176a9909587d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_koronavirus_szaglas_izleles_elvesztese","timestamp":"2020. október. 16. 08:03","title":"Kutatók mondják: ha ezt a két szagot nem érzi, jó eséllyel koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült, hogy találkozott egy koronavírus-fertőzöttel.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke után a finn kormányfő is távozott a brüsszeli EU-csúcsról, miután kiderült...","id":"20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4ae2444-2356-4fcb-873a-35cad38e84fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5f1e43-bb82-4d1f-addb-08d651c47c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_sanna_marin_koronavirus_eu_csucs","timestamp":"2020. október. 16. 18:06","title":"A finn miniszterelnök is otthagyta az EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet a tökéletes választás. A hidegben a legjobb ötlet, hogy egy termálfürdőben fújjuk ki magunkat, és feltöltődjünk, miközben felfedezzük a gyógyvizek földjének szépségeit. ","shortLead":"Ha egy közeli, ugyanakkor kalandokkal vagy éppen pihenéssel teli úti célt keresünk, akkor egész évben Szlovénia lehet...","id":"SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ada929-447e-4d23-b86c-424228181b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e439a9e8-14ca-4538-8516-5208d19aaf87","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_Fedezze_fel_Szloveniat_a_gyogyvizek_foldjet","timestamp":"2020. október. 16. 17:30","title":"Fedezze fel Szlovéniát, a gyógyvizek földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","shortLead":"Paul Fox váltja Iain Lindsay-t.","id":"20201016_paul_fox_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d20d7c-b895-41e9-a6b0-d9748f985fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc03829-afbb-42fa-907d-8432b0692021","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_paul_fox_brit_nagykovet","timestamp":"2020. október. 16. 13:01","title":"Átadta Ádernek megbízólevelét az új brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé, mégpedig egy igen részletes, 11 perces videóban.","shortLead":"A hardver leleplezése után egy hónappal a Sony végre azt is megmutatta, milyen felületet készített a konzol mellé...","id":"20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d001c0-4401-477b-9cfb-b468c1f43bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86931c0-1565-486b-8f34-cc6fab1057a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_sony_playstation_5_konzol_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2020. október. 15. 16:37","title":"Videó: Végre megmutatták, milyen lesz a PlayStation 5 felhasználói felülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett szó.","shortLead":"Donald Trump azt állította, nem ismeri a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat. Joe Biden fiának ukrajnai ügyeiről nem esett...","id":"20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af9f065-870b-40b6-a661-ce91a306c634","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_Trump_Biden_jarvany_vita","timestamp":"2020. október. 16. 07:53","title":"A járványról szólt a második amerikai elnökválasztási vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]