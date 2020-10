A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

György herceg édesapja, Vilmos herceg kiemelten foglalkozók a bolygó jövőjével: nemrég egy nagyszabású díjat jelentette be, amit máris a környezetvédelem Nobel-díjaként emlegetnek.

Legutóbb fiával, György herceggel ültek le, hogy megnézzék a legendás brit dokumentumfilmes, David Attenborough legújabb filmjét (A Life On Our Planet), amit azonban a felénél ki kellett kapcsolniuk, a herceget annyira megrázta az, amit látott – számolt be a hírről a Greenmatters.com.

„Mostanában elég sok David Attenborough-filmet néztünk a gyerekekkel, nagyon szeretik. Azonban a legutóbbit, a kihalásról szólót egyszerűen ki kellett kapcsolnunk, Györgyöt annyira elszomorította, hogy milyen állapotban van a bolygó” – mesélte Vilmos, azonban azt is hozzátette, hogy örül, hogy a gyerekek már ilyen kis korukban is átérzik a problémát.