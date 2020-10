Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","shortLead":"Főként három dologról van szó, és mind komoly szereppel bír.","id":"20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6febde0-12b0-488f-8216-55938a031362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8fd172-f9d4-44b6-910f-bc02100d405e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_koronavirus_jarvany_terjedes_haztartas_utazas","timestamp":"2020. október. 23. 15:55","title":"Rájöttek végre a kutatók, miért tudott ilyen gyorsan elterjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező maszkviselés, és ahol lehet, távmunkára kell áttérni.","shortLead":"Újabb szigorításokról döntött szombaton a brüsszeli városvezetés: kijárási tilalom, létesítmények bezárása, kötelező...","id":"20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0206ca2-7943-401f-9ede-5886033c0f16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Brusszelben_szamos_intezmenyt_bezarnak","timestamp":"2020. október. 24. 17:52","title":"Éjszakai kijárási tilalom Brüsszelben, számos intézményt bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","shortLead":"Andrej Babis cseh kormányfő a Twitteren hálálkodott a gyors segítségért a magyar miniszterelnöknek.","id":"20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=756d0c09-baa7-4359-b140-7d2c055e3706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ef856-e802-485b-833a-584a82a8c21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_csehorszag_lelegeztetogep_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 23. 17:06","title":"\"Köszönöm, Viktor\" – Magyarország 150 lélegeztetőgépet ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozott a kormány.","shortLead":"Határozott a kormány.","id":"20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c46e464-2de0-4ce9-88be-d881a777101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a284dd-a45d-40e8-88dd-3a6049eed71b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Ujabb_800_millio_a_hajdunanasi_MotoGPpalyara","timestamp":"2020. október. 24. 16:58","title":"Újabb 800 millió forint megy a hajdúnánási MotoGP-pályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oversight Board nevű testület májusban alakult, mostantól viszont dolgozik is. A Facebooktól (elviekben) függetlenül működő szervezet a bejelentő által jogtalannak tartott tiltásokat vizsgálja.","shortLead":"Az Oversight Board nevű testület májusban alakult, mostantól viszont dolgozik is. A Facebooktól (elviekben) függetlenül...","id":"20201023_facebook_ellenorzo_bizottsag_legfelsobb_birosag_oversight_board_moderalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a0e3a0-3fc1-49cd-94bd-e3164f0dcac7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_facebook_ellenorzo_bizottsag_legfelsobb_birosag_oversight_board_moderalas","timestamp":"2020. október. 23. 21:01","title":"Mostantól hivatalosan is ülésezik a Facebook \"legfelsőbb bírósága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik a kontaktkutatás. ","shortLead":"Az érintett munkatárs azóta már otthonában lábadozik. Rajta kívül heten vannak önkéntes karanténban, jelenleg is folyik...","id":"20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0f325d-22b1-4ffe-920b-5344229ec55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4755cbce-2bd9-485a-8f6c-adb0a2c1d479","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_koronavirus_pecs_polgarmesteri_hivatal","timestamp":"2020. október. 23. 13:01","title":"Koronavírus miatt került kórházba a pécsi polgármesteri hivatal egy dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","shortLead":"Egy siófoki hotelre lehet licitálni, a kikiáltási ára több mint másfél milliárd forint.","id":"20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b23c389-3d28-4456-9c67-e38455552383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16abdb9e-d6bd-443d-bce9-6928a68e3721","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Ujabb_ertekes_Balatonparti_ingatlant_ad_el_a_Bahart","timestamp":"2020. október. 24. 11:04","title":"Újabb értékes Balaton-parti ingatlant ad el a Bahart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","shortLead":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","id":"20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6bd3c5-9fa5-4095-ad92-3892fbef1bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","timestamp":"2020. október. 25. 08:19","title":"Autóbalesetben súlyosan megsérült a szlovák házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]