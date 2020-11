Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","shortLead":"A 44 éves sofőrt a gázolást követően néhány órával elkapták a rendőrök.","id":"20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fdde93c-43b7-40d9-9621-cd3e9691dd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ca6aac-26ad-4475-8c5d-84f992c1346d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_Elgazolt_gyalogos_a_Hegyvidek_video_cserbenhagyas","timestamp":"2020. november. 02. 17:17","title":"Zebrán átkelő nénit gázolt el, majd megállás nélkül továbbhajtott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. 