[{"available":true,"c_guid":"42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","shortLead":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","id":"20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbcfdc-87d1-419b-a97e-5bc6fc73806b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Nem jött össze az autótranszport, két nagy értékű kocsi akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","id":"20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c88891-54fd-4864-8d5a-0ce2d03e1d1b","keywords":null,"link":"/elet/20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","timestamp":"2020. november. 16. 08:32","title":"Halálra gázolt egy repülőgép egy medvét Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma - derült ki a válságstábok vasárnapi jelentéséből.","shortLead":"Horvátországban és Szlovéniában is nőtt a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek száma - derült ki...","id":"20201115_A_tomegkozlekedes_is_leall_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d33162-93d2-4271-8227-49e1d53521e8","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_A_tomegkozlekedes_is_leall_Szloveniaban","timestamp":"2020. november. 15. 12:42","title":"A tömegközlekedés is leáll Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki elismeri, ha hibázott, így megússzák figyelmeztetéssel.","shortLead":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki...","id":"20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbdfe75-4e32-484a-b21b-d9a1ffd8de55","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","timestamp":"2020. november. 15. 13:36","title":"Hét kutyaséltáltatót is elkapott a rendőrség, aki megszegte az 500 méteres szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","shortLead":"Konkrét cégneveket nem árult el a cég biztonsági alelnöke, de felhívta a figyelmet ezeknek a veszélyeire.","id":"20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2f7452-cf58-4d1a-84f2-09f013b0071b","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_oroszorszag_eszakkorea_kibertamadas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 17:58","title":"Vakcinakutató cégeket támadott Oroszország és Észak-Korea a Microsoft szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A májusi óta ez volt a második hasonló missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartanak, 27 órát repülnek.","shortLead":"A májusi óta ez volt a második hasonló missziója a SpaceX-nek és a NASA-nak. Az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra...","id":"20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63789a3-ee2c-4de0-b742-c645d5016de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6717341-07bc-4a5b-9ed3-250477da7b31","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_crew_dragon_urhajo_spacex_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. november. 16. 05:25","title":"Négy asztronautával a fedélzetén sikeresen startolt az újabb Crew Dragon űrhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A középpályásnak karanténba kell vonulnia, hogy játszhasson a Salzburg hét végi találkozóján.","shortLead":"A középpályásnak karanténba kell vonulnia, hogy játszhasson a Salzburg hét végi találkozóján.","id":"20201116_Szoboszlai_Dominik_valogatott_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beac0a6-b37c-469e-b265-2f296bdedf38","keywords":null,"link":"/sport/20201116_Szoboszlai_Dominik_valogatott_karanten","timestamp":"2020. november. 16. 16:46","title":"Szoboszlai kihagyja a válogatott következő meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]