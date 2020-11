Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","shortLead":"Szupererős szívómotor, alacsony tömeg, hátsókerék-hajtás. Röviden ez az új Huracán STO receptje.","id":"20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c4302-a383-4127-9b3d-ca3740019a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316e3b2a-bbac-4a82-b9cb-bee67768b169","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_a_lamborghini_a_kozutakra_szabaditja_kokemeny_versenyautojat_huracan_sto","timestamp":"2020. november. 19. 07:59","title":"A Lamborghini a közutakra szabadítja kőkemény versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisági feltételekhez kössék. Varga Judit kiéheztetésről beszélt a héten, Orbán a migránskártyát húzta elő, és mindenki a magyar vétót emlegeti. De miről beszélnek és kinek van igaza? Az EUrologus rendet vág a nyilatkozatháborúban a csütörtöki EU-csúcs előtt.","shortLead":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni...","id":"20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32191fa-f31c-4bc4-ba67-28fa49fd52a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 19. 06:30","title":"Elmagyarázzuk, hol tart most az Orbán–EU-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte az M0-s használatát is ingyenessé tehetné a kormány.","shortLead":"Arra kéri az állami intézményeket és a plázákat a főpolgármester, hogy nyissák meg ingyenesen a parkolóikat. Szerinte...","id":"20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb58b76e-cd33-4426-b171-e0fe1ee4e1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c7ad20-f3e5-4128-b6c2-487d61419290","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_ingyenes_parkolas_karacsony_gergely_budapest_fopolgarmester_kormany","timestamp":"2020. november. 19. 18:31","title":"Karácsony adott pár ötletet a parkolási káosz megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatására.

","shortLead":"A Külgazdasági és Külügyminisztérium 35 milliárd forintot kap a Gazdaságvédelmi Alapból a Határon túli...","id":"20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524f4c3b-3550-4419-824a-927aa3cdbce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_Csaknem_300_milliard_forintot_szort_ki_a_kormany_ejjel","timestamp":"2020. november. 19. 08:25","title":"Csaknem 300 milliárd forintot szórt ki a kormány éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá teszi, hogy „meztelen a király”. Az oktatás lepusztításának eredménye viszont szépen fokozatosan fogja éreztetni a hatását. Vélemény.



","shortLead":"Az egészségügy elmaradottsága azonnal szedi az áldozatokat, és a járvány ezt most hatványozza, kikiáltatja, nyilvánossá...","id":"20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3daf70f9-f58c-42ee-97ca-d04ea838633e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a75c30-8e8d-492e-bc9d-8872f7289ee6","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Gyarmathy_Eva_A_josagos_nagymamak_orszaga","timestamp":"2020. november. 19. 10:08","title":"Gyarmathy Éva: A jóságos nagymamák országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","shortLead":"Tíz dózis minta érkezik Magyarországra az orosz oltóanyagból.","id":"20201118_szijjarto_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9622cfb0-0b15-427d-b2d9-25b19435bcf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_szijjarto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 15:58","title":"Szijjártó: Mi leszünk az első ország, amely csütörtökön az orosz vakcinából mintákat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről figyelheti. Farkas Zoltán 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe, köztük az idén 80 éves Mester Ákosét, taxisblokáddal, Göncz-interjúval és két Pulitzer-díjjal megfestve.","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Szerencsés, akinek megadatik, hogy néhányuk pályáját közelről...","id":"20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03436605-4346-4147-b74e-5b89271665b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154ba32b-dec6-4a9f-8d89-7cd6dc4c7cbb","keywords":null,"link":"/360/20201118_Mester_Akos_a_merce__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_1_resz","timestamp":"2020. november. 18. 19:00","title":"Mester Ákos, a mérce - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter az interneten keresztül beszélt brazil kollégájával.","shortLead":"Szijjártó Péter az interneten keresztül beszélt brazil kollégájával.","id":"20201118_Magyarorszag_Brazilia_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee7cb48-03db-4d88-9e6b-3cd5cd84ffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d407aaf-d4e5-4b4a-9805-d8994317cac1","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Magyarorszag_Brazilia_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 18. 18:40","title":"Magyarország Brazíliával fog össze a nemzet-, a vallás- és a családellenes erők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]