[{"available":true,"c_guid":"58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi Szabad a pálya című, líbiai női válogatottról szóló filmje, amely minden látszat ellenére nem egy kiszámítható, gólörömökben gazdag sportfilm: ezek a játékosok ugyanis nemcsak a pályán akarnak labdába rúgni, a társadalmi szintű változásért is küzdenek.","shortLead":"Mit tehet egy női futballcsapat, ha hiába edz, hiába igyekszik, mégsem játszhat igazi meccset? Erről mesél Naziha Arebi...","id":"20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58fd7c78-5074-4ae6-809c-4e4b9d41ebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d75a0-16a9-4ebe-aab9-0d9f0a4ebaaa","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Szabad_a_palya_Verzio_Dokumentumfilm_Fesztival","timestamp":"2020. november. 19. 20:00","title":"Megszületni, felnőni, megházasodni. Ennyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző havas tájakon veszne el a hegyek szépségében. Képzeljük csak el a leghidegebb hónapokat a szlovén Alpok hegyláncain csúszkálva vagy az erdőkkel, hegyekkel körülvett festői Bledi-tónál! Bakancslistás élmények Szlovéniából.","shortLead":"Lassan beköszönt a tél, amikor az ember szíve szerint vagy az ablakból, a melegből nézné a hóesést, vagy lenyűgöző...","id":"SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=074b4e22-8611-45ce-acc2-dc8b798943e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281853b9-ef6e-42bf-b167-24f52cf006f7","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20201112_Mar_most_irjuk_fel_a_bakancslistankra_Szloveniat_mert_tele_van_csodakkal","timestamp":"2020. november. 20. 11:30","title":"Már most írjuk fel a bakancslistánkra Szlovéniát, mert tele van csodákkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután, inkább már nem is áll meg. ","shortLead":"Az eset mondhatni klasszikus, a hosszú kocsisor mellett hajt el a sietős autós egészen a piros lámpáig, ahol ezután...","id":"20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fefc6b0-b85c-4dc9-904a-cdb7ab7521e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20804b1f-ecce-4207-9d12-d5870755c7e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_Video_kocsisor_mellett_a_lampaig_egy_Audi","timestamp":"2020. november. 20. 04:19","title":"Videó: Szembe sávban nyert időt, a kocsisort és a piros lámpát is letudó autós a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","shortLead":"A hazai kávékiskereskedelem közel negyedét már a kapszulás kiszerelés adja.","id":"20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc22cc5-c22c-459c-8467-21579f894ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b349f8c6-0855-4369-9a30-add75cb0bbbf","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_A_magyarok_nagyon_raporogtek_a_kapszulas_kavera","timestamp":"2020. november. 19. 12:21","title":"Rápörögtek a kapszulás kávéra a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e6676-9583-4f64-9411-53eb7837b286","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bagoly bukkant fel a fenyőfa ágai között. Majdnem 300 kilométert utazott.","shortLead":"Egy bagoly bukkant fel a fenyőfa ágai között. Majdnem 300 kilométert utazott.","id":"20201119_New_York_leghiresebb_karacsonyfajat_keszultek_felallitani_amikor_jott_a_meglepetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=392e6676-9583-4f64-9411-53eb7837b286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb53cc76-64f0-4e8e-8315-0a4417cf157c","keywords":null,"link":"/elet/20201119_New_York_leghiresebb_karacsonyfajat_keszultek_felallitani_amikor_jott_a_meglepetes","timestamp":"2020. november. 19. 09:34","title":"New York leghíresebb karácsonyfáját készültek felállítani, amikor jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","shortLead":"Havaseső-zápor és a hózápor is előfordulhat az ország egyes területein pénteken.","id":"20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2be8f59-67e6-4834-85ca-2df29a2290bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01653c46-cb1c-4ac8-861f-0c89224291f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Orszagszerte_fagyok_jonnek","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Országszerte fagyok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6 millió fertőzött van a térségben, és 76 ezren hunytak el a vírus miatt.","shortLead":"Tombol a járvány, de több ország inkább enyhít a korlátozásokon, hogy némileg megkímélje a gazdaságát. Több mint 3,6...","id":"20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c254171-79fc-4f8d-8bf5-7065fd1040ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25aadab-1c52-4f61-9951-5aeda90a1d32","keywords":null,"link":"/vilag/20201119_koronavirus_kozelkeleti_jarvanyhelyzet_who","timestamp":"2020. november. 19. 21:52","title":"Aggódik a WHO a romló Közel-Keleti járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi tanulmányokat folytat, a versenytilalom miatt január végéig nem is vállalhat munkát.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője több ajánlatot kapott már, de csak volt munkatársaival tárgyal. Jelenleg jogi...","id":"20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2878ca04-1ddb-48fe-9c4e-a999e4d679ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac5ddcf-fecc-4dc5-a232-4f8af8c86008","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Dull_Szabolcs_Telex_Index","timestamp":"2020. november. 20. 14:53","title":"Dull Szabolcs a Telexről: Áttárgyaljuk, hogyan tudnék bekapcsolódni a munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]