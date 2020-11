Két nappal ezelőtt fotózott le a Kiskunsági Nemzeti Park vadkamerája egy tarajos sült – közölte a park Facebook-oldalán, amit a Telex vett észre.

Az éjjellátó, automata kamerát Bócsán állították fel, ott készült az éjszakai felvétel. Azt írják, az állat feltételezhetően fogságból szökött meg, mivel Magyarországon nem honos.

© Kiskunsági Nemzeti Park

Hozzánk legközelebb Olaszországban élnek vadon példányai, de alapvetően Afrikában honos. A 10-30 kilós állatok csaknem egyméteresre is megnőhetnek, gyümölcsöt és gumókat esznek, de gyíkot, békát és rovarokat is fogyasztanak. A tüskék védekezésre valók, szúráskor leválnak, az okozott a seb gyorsan elgennyesedik, és a sül nem is fél használni őket, ezért senkinek sem ajánlott, hogy megpróbálja befogni a szökevényt.