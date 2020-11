Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb zeneszerzője is. Mutatunk hat dalt, amiről sokan nem is tudják, hogy Mihály-szerzemény.\r

\r

","shortLead":"A szombaton 73 évesen elhunyt Mihály Tamás nem csak basszusgitárosa volt az Omegának, hanem az egyik legtermékenyebb...","id":"20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52455f5d-1b9f-47d5-81de-154c0a889b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e75afa-0564-49e5-9869-8a0bb551ea4c","keywords":null,"link":"/kultura/20201121_Nem_tudom_a_neved__Hat_Omegaslager_amit_Mihaly_Tamasnak_koszonhetunk","timestamp":"2020. november. 21. 17:35","title":"„Nem tudom a neved” – Hat Omega-sláger, amit Mihály Tamásnak köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6f7490-4dab-4955-a7ae-3b1599bec2cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sportvezető 85 éves volt.","shortLead":"A sportvezető 85 éves volt.","id":"20201121_Elhunyt_Laczko_Mihaly_korabbi_MLSZelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d6f7490-4dab-4955-a7ae-3b1599bec2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43af5bb-b0ff-42de-9759-bba8f11d6688","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Elhunyt_Laczko_Mihaly_korabbi_MLSZelnok","timestamp":"2020. november. 21. 10:51","title":"Elhunyt Laczkó Mihály korábbi MLSZ-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete, a késlekedésből az Orvosi Kamara arra következtet, a kormány kitolhatja a törvény hatályba lépését. Most már látták a végrehajtási rendelet tervezetét, abban valóban 100 munkanapban maximalizálnák az egészségügyi dolgozók kivezényelhetőségét és az összeférhetetlenségi szabályok bevezetésében is várható a két év haladék.","shortLead":"Határidőre nem jelent meg az orvosi béremelést, átvezénylést és másodállást korlátozó törvény végrehajtási rendelete...","id":"20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e63c0-d89e-4bee-af26-76107ad311dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c1b4c4-2b0e-449c-9b12-f55c5e38dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kifogasok","timestamp":"2020. november. 20. 17:31","title":"A MOK szerint kitolhatja a kormány a szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatályba lépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt belefér egy komplett család. Ráadásul a teljesítményéhez képest szinte semmit sem fogyaszt. Csak győzzük kifizetni a vételárát.","shortLead":"Ha kell, a nyugalom négykeréken gördülő szigete, és ha kell, akkor mindent letaglózó dízelmozdony. Mindennel együtt...","id":"20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904574f-bd3c-43be-9ec9-b4c98509678d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08fd33e-97f3-42b1-9642-9a6c4f03b8a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_bmw_530d_kombi_teszt_menetproba_velemeny_dizel","timestamp":"2020. november. 22. 17:00","title":"Dehogy halott a dízel: teszten az új BMW 530d kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Magyarországról Ukrajnába utazóknak házi karanténba kell vonulniuk. Az országban az aktív fertőzöttek száma már 300 ezer fölött jár és ismét rekordot dönött az új betegek száma.","shortLead":"A Magyarországról Ukrajnába utazóknak házi karanténba kell vonulniuk. Az országban az aktív fertőzöttek száma már 300...","id":"20201120_magyarorszag_ukrajna_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6370ec-898e-4ea3-aa9b-23bab4213f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cdb48a-0d1f-46e8-9d32-89f495f01721","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_magyarorszag_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. november. 20. 20:37","title":"Magyarország ismét vörös besorolást kapott Ukrajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos feloldásának menetrendjét.","shortLead":"Emmanuel Macron francia államfő kedd este jelenti be a koronavírus-járvány miatti általános karantén fokozatos...","id":"20201120_franciaorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd5f9efc-c8a1-43cb-9ac7-6ccbc16520f8","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_franciaorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 20. 21:59","title":"A francia kormány a korlátozások fokozatos enyhítésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők egészséges alternatívát jelenthetnek, ez koránt sincs így – derül ki egy új vizsgálatból. ","shortLead":"Bár sokan úgy gondolják (és gyakran a reklámok is azt sugallják), hogy a mesterséges édesítővel készült üdítők...","id":"202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86025811-c756-400e-adb0-1531a95566c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd2a67-675c-48c1-a219-70abd56fbb61","keywords":null,"link":"/360/202047_mestersegesen_edesitett_uditok_nem_zero_akockazat","timestamp":"2020. november. 22. 08:30","title":"Mindig cukormentes kólát kér? Egy 10 évig zajló kutatás szerint azzal is rosszul járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]