[{"available":true,"c_guid":"ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége és eladási ára között.","shortLead":"Mint ahogy minden újabb iPhone-modell esetében, ezúttal is kiderült, hogy mekkora a különbség a telefonok anyagköltsége...","id":"20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ace9a71a-5233-4b59-b756-d6cb6ce70ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa5bda-9f0f-48d5-ac32-d728607b20f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_apple_iphone12_teardown_anyagkoltsegek","timestamp":"2020. november. 28. 08:03","title":"Mennyiért vesz meg egy iPhone-t az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható. A közös asztalhoz ültetett nagymamák közben nem ugyanúgy emlékeznek a kommunizmusra sem. Nagyi projekt, harmadik rész. ","shortLead":"Nem könnyű azzal szembesülnie egy fiatalnak, ha rokonai a múltban úgy viselkedtek, ami ma már nehezen elfogadható...","id":"20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730899ec-e2d8-4fdc-b896-c5b70c73085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8731eaef-520b-406b-bc03-c3c226862e04","keywords":null,"link":"/360/20201128_Doku360_Nagyi_Projekt_harmadik_resz","timestamp":"2020. november. 28. 19:00","title":"Doku360: Senki nem mondja a családban, hogy az elején hittünk a náciknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5 százaléka az övék.","shortLead":"Több kereskedelmi rekordját megdöntötte az idei harmadik negyedévben a Xiaomi. Így már a teljes mobilpiac 13,5...","id":"20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b636c52-ef19-4b08-af12-39d5e068ab21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4f496-216a-4db7-ae84-75093edb30f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_xiaomi_2020q3_penzugyi_jelentes_bevetel_telefon_eladas","timestamp":"2020. november. 29. 08:03","title":"Soha nem adott még el ennyi telefont a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498868-f021-41c6-a638-629b35004a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","timestamp":"2020. november. 28. 18:00","title":"Havazásveszélyre figyelmeztet az OMSZ, 5 centinél is több hó hullhat az északkeleti megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt, ami alatt a digitális művész különleges szörnyeket készíthet.","shortLead":"A Google újdonsága a gépi tanulást veti be annak érdekében, hogy egyfajta automatikus ecsetként csökkentse azt az időt...","id":"20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f3299a8-ff43-460f-8565-b2f9baf34283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc9a9dc-d1b7-4802-be31-cfccd32f2e5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_google_chimera_painter_mesterseges_intelligencia_fantasy_krealmany_keszito","timestamp":"2020. november. 28. 19:03","title":"Ön is kipróbálhatja a Google szörnykészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál harc a világ országai között. Gulyás Gergely egyenesen a lélegeztetőgépek utáni versenyfutáshoz hasonlította a versenyt, amelyben az nyer, akinek több a pénze és nagyobb a lobbiereje. A Pfizer eközben bejelentette, hogy először az Egyesült Államokba szállít, az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem oltóanyagáról pedig tegnap derült ki, hogy újra kell vizsgálni. De mi lesz így a Magyarország által lekötött 12 millió adaggal? ","shortLead":"Belátható közelségbe került a koronavírus elleni vakcina, ezzel egy időben viszont meg is kezdődött érte az élet-halál...","id":"20201128_koronavirus_vakcina_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae57ec2-0878-4bc7-87a2-b5a6ef4cf2c4","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_vakcina_verseny","timestamp":"2020. november. 28. 17:00","title":"Verseny a koronavírus-vakcinákért: elkezdődött, amitől sokan féltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló döntéséről a mai napon tájékoztatta David Sassolit, a EP elnökét. Lelki terhekre hivatkozik, de a kormányt továbbra is támogatja.","shortLead":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló...","id":"20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7059d278-b508-4c63-82ab-84acdc809a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. november. 29. 10:57","title":"Lemondott Szájer József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","shortLead":"Hétfőtől már hat KISS motorvonat szállít utasokat.","id":"20201129_mav_emeletes_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fff5c9-eb41-4f2f-8746-71c0c4ed72f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8a507-a126-47e8-b7c0-157706bb5a4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_mav_emeletes_vonat","timestamp":"2020. november. 29. 09:18","title":"Újabb emeletes vonatokat állít forgalomba a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]