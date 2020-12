Soha nem mért forróság volt Európában az év első 10 hónapjában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is intő jel a térség erőviszonyainak megváltozására.","shortLead":"Az iráni atomprogram atyjának meggyilkolása, valamint az izraeli és szaúdi vezetők találkozása Iránnak és az USA-nak is...","id":"20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4b1d92-8357-4e85-bfad-dcc47fd1d376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb19d8-c78a-4c2b-8748-f778bb17658b","keywords":null,"link":"/360/20201202_Hogy_a_masik_is_megertse","timestamp":"2020. december. 02. 17:00","title":"Pattanásig feszülnek az idegek a Közel-Keleten az iráni atomtudós likvidálása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","shortLead":"A nem is olyan rég piacra dobott hatalmas SUV hamarosan megkapja első ráncfelvarrását.","id":"20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a206c829-d086-42d8-b86e-c1112b2934c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf1b9f-b4f6-46d7-9259-b88ec7d8adff","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Ilyen_furcsa_lampakkal_johet_a_megujult_BMW_X7","timestamp":"2020. december. 01. 07:59","title":"Ilyen furcsa lámpákkal jöhet a megújult BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó szankciókat vállalja. Szájer vasárnap jelentette be lemondását, lelki megterhelésre hivatkozva. A buliról akkor egy szót sem ejtett. Míg Szájer azt írja, \"házibuliban\" volt, a belga sajtó szexpartit említett. Frissítés: a belga ügyészség megerősítette, hogy drogot találtak Szájer táskájában.","shortLead":"Szájer József azt írta, nem fogyasztott kábítószert. A gyülekezésre vonatkozó szabályokat megsértette, az ezzel járó...","id":"20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d93cb1-a623-4ac9-9dd1-3b7494d7eb83","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Megszolalt_Szajer_Jelen_voltam_a_penteki_hazibulin","timestamp":"2020. december. 01. 15:28","title":"Szájer megerősítette, hogy jelen volt a pénteki bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","shortLead":"A Mona Lisa felülvizsgálatán is részt vehet, aki sikeresen licitál.","id":"20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99009702-5c13-4c68-8c30-131243a1d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b24a9-0033-480f-aede-439e20767682","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Digitalis_arveressel_probal_bevetelhez_jutni_a_vilag_legnagyobb_muzeuma","timestamp":"2020. december. 01. 10:56","title":"Digitális árveréssel próbál bevételhez jutni a világ legnagyobb múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.

","shortLead":"A korábbi labdarúgót szombaton vitték kórházba, most derült ki, hogy megfertőződött.\r

","id":"20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7e7b1b8-6a0a-47a9-b1dc-26e634bce5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba9ac85-5898-40b6-bd97-b3224f6953c3","keywords":null,"link":"/sport/20201130_torocsik_andras_foci_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. november. 30. 18:44","title":"Koronavírusos Törőcsik András, az Újpest legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","shortLead":"2022-ben indítanak márkacsapatot a világ legismertebb terep-rali versenyén. ","id":"20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13799d4-5b4d-45c0-ad99-fc6bcc4c3451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7db4a17-a64c-44d3-be1d-d4d2a60168cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_Beszall_az_Audi_a_Dakar_raliba_raadasul_egy_elektromos_autoval","timestamp":"2020. december. 01. 11:50","title":"Beszáll az Audi a Dakar-raliba, ráadásul egy elektromos autóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki egy frappáns és olcsó megoldást a gyártója.

\r

","shortLead":"Bár valóban csekély méretű a Raspberry Pi miniszámítógép, azért lehetnek melegedési problémái. Erre adott ki...","id":"20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba57528-8414-4720-a0d9-679f1cfb668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a9f9a2-7978-4fb4-a993-878f167112f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_raspberry_pi_4_case_fan_hutesi_megoldas_ventilator","timestamp":"2020. december. 02. 17:03","title":"Hűtőházat kap a miniszámítógép: új modul jött ki a Raspberry Pi 4-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de így is gyors volt a visszapattanás, mielőtt ideért volna a járvány második hulláma.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest visszaesést mért a KSH a gazdaság július és szeptember közötti teljesítményében, de...","id":"20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72ce70a-1211-42c5-b2b3-c596c0755e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007870dc-dcba-46c0-a900-3112e3524fef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_ksh_gdp_recesszio_valsag","timestamp":"2020. december. 01. 09:09","title":"Részletezte a KSH, miért esett 4,7 százalékot a magyar GDP a második hullám előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_