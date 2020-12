Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\" botrányáról csak nagyon visszafogottan tájékozódhat az olvasójuk.","shortLead":"A Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hosszan ír arról, hogy Soros újra támad, de a fideszes Szájer József \"házibulis\"...","id":"20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=201a9faa-2132-4885-bdd2-b9703210bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e64ac0-2a5a-474c-b3c0-7a81601ba8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_szajer_jozsef_orgia_brusszel_kormanykozeli_sajto_lapok","timestamp":"2020. december. 02. 10:27","title":"Mit gondol, hogyan tálalják a Fidesz-közeli lapok a Szájer-ügyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos...","id":"20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc58d38-c221-4b7f-aa61-ae9057da0189","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. december. 02. 14:15","title":"Operatív törzs: A most elhunytak 4 százalékánál nem találtak semmilyen alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters három, megbízhatónak mondott forrásra hivatkozva azt írja, 2021-ben már nem ad ki újabb telefont a Note-sorozatban a Samsung.","shortLead":"A Reuters három, megbízhatónak mondott forrásra hivatkozva azt írja, 2021-ben már nem ad ki újabb telefont...","id":"20201202_samsung_galaxy_note_galaxy_z_fold3_spen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa267e02-4469-4702-b3f4-f02bcbbecd90","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_samsung_galaxy_note_galaxy_z_fold3_spen","timestamp":"2020. december. 02. 15:03","title":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy nem lesz több új Samsung Galaxy Note telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék a parkolási problémát.","shortLead":"Az elmúlt hétvégéken közlekedési káoszt okoztak a Normafára autóval érkező kirándulók, most egy buszjárattal enyhítenék...","id":"20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb031a2-dd6e-4f0c-b763-a62933e4ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_hetvegi_jarat_bkk_normafa_212n","timestamp":"2020. december. 02. 16:40","title":"Hétvégi járatot indít a BKK Normafára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi folyamatokat láthatjuk.","shortLead":"A kínai állami televízió közzétette azokat a képsorokat, amelyen a Csang'o-5 keddi landolását, valamint a mintavételi...","id":"20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9085db3c-3efb-434a-82ac-8f31d5d2b62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_kina_hold_szonda_csango_5_urkutatas","timestamp":"2020. december. 03. 08:33","title":"Videót küldött a Hold felszínéről a kínai szonda, már gyűjti a mintákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","shortLead":"Mit adott nekünk 2020 és mit adhatunk mi még a hátralévő néhány hétben? A Budapest Bike Maffiának van erre egy ötlete.","id":"20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e156e2ed-22e0-410e-a953-6b9ac5bd5fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ec4f63-e2b2-49ec-8e89-b6ab21fa3c27","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Lehete_meg_kihozni_valami_jot_ebbol_az_evbol","timestamp":"2020. december. 03. 12:00","title":"Lehet-e még valami jót kihozni ebből az évből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az első videóban Kanyó Kata tolmácsolásában hallhatjuk Kosztolányi Dezső Narancsszín felhő című művét.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b30d91d0-f569-4adf-9f36-642d247ea0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ed198f-98a4-4b67-808c-3afedbf0b75e","keywords":null,"link":"/kultura/20201202_SZFE_advent_karacsony_videosorozat","timestamp":"2020. december. 02. 18:05","title":"„Az, ami igazán szép, még előttem van, nem mögöttem” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cf3df0-7646-4e30-a7a9-c3d9fe9c47c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Octavia legsportosabb kivitele mostantól plugin hibrid hajtással is rendelhető.","shortLead":"Az Octavia legsportosabb kivitele mostantól plugin hibrid hajtással is rendelhető.","id":"20201202_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cf3df0-7646-4e30-a7a9-c3d9fe9c47c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b45c98c-6643-4f53-8347-c9d47d08f422","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2020. december. 02. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]