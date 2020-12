Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös sapkának, melyet a koronavírus ellen fejlesztett ki egy kanadai feltaláló.","shortLead":"Nem irritálja a bőrt, nem párásodik be tőle a szemüveg, cserébe viszont nehéz – ezek a főbb jellemzői annak a különös...","id":"20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd10ae5b-abd7-49ba-9386-fed67fe67e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e188e5d5-5abc-4e36-98ef-51b02f7663cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_vyzrtech_arcmaszk_arcpajzs_fertozesveszely_fertozes_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. december. 07. 09:03","title":"Egy kanadai feltaláló állítja, elkészítette a tökéletes védelmet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan levél alapján, amelyet a cég vezetése pénteken küldött a dolgozóknak. Az is kiderült, hogy veszélybe került a termelés folyamatossága. ","shortLead":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan...","id":"20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c17c53-5f54-4c49-9d75-7438f5b823ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","timestamp":"2020. december. 05. 18:01","title":"Eladja a Dunaferrt az orosz tulajdonos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz képest, ami azért megmagyarázhatatlan, mert a térkép azt mutatja, hogy tavasz óta Magyarországon hányan betegedtek már meg. A szombati térkép adataiból hiányzott 3475 eddig regisztrált fertőzött. Az Operatív Törzs elismerte a hibát, javította a térképet, de nem adott magyarázatot a furcsa jelenségre.","shortLead":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz...","id":"20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c75d08-f68d-4698-8c67-13f1419c3f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","timestamp":"2020. december. 05. 14:28","title":"Valami történt a járványügyi adatokkal, javították a hibát, de nem magyarázták meg a hiba okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban az Apple átvette a vezetést.","shortLead":"A legtöbb országban Lenovo, Asus vagy HP vezeti a számítógépes eladásokat, de a legfrissebb adatok szerint Japánban...","id":"20201206_apple_m1_macbook_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aec814d-c348-4658-b5f1-362ea8cf8563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c1b251-2be6-4ec5-83ad-55e9d61673af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_apple_m1_macbook_japan","timestamp":"2020. december. 06. 08:03","title":"Mit tippel, ki most Japán legnagyobb PC-gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f429876c-0059-46d6-9913-201942292171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben fekvő betegek életjeleit. A Covid–19-járvány idején különlegesen hasznos találmánynak esélye van arra, hogy díjat nyerjen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) innovációs pályázatán.","shortLead":"Egy magyar startup, az Entremo olyan karóraként hordható eszközt fejleszt, amely automatikusan méri a kórtermekben...","id":"20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f429876c-0059-46d6-9913-201942292171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2956d28-0562-4b4a-9084-6ec8365ef4a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201205_Igy_lehet_konnyebbe_es_biztonsagosabba_tenni_a_noverek_munkajat","timestamp":"2020. december. 05. 17:15","title":"Így lehet könnyebbé és biztonságosabbá tenni a nővérek munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján 2-0-ra legyőzte vendégét, a Real Valladolidot.","shortLead":"Az Atlético Madrid a tabella élére lépett a spanyol labdarúgó-élvonalban, miután a 12. forduló szombati játéknapján...","id":"20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1167406b-ab47-41d8-bf8b-2ea29888a52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8861-25ef-48d1-8316-ab518c9e49c4","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Az_Atletico_Madrid_kerult_a_spanol_bajnkseg_elere","timestamp":"2020. december. 05. 21:07","title":"Az Atletico Madrid került a spanyol bajnokság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","shortLead":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? 