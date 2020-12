Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség súlyos testi sértés miatt indított eljárást.","id":"20201209_Keseles_Tatabanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5263fb7-d993-4bb1-a972-f21f27f3be4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Keseles_Tatabanya","timestamp":"2020. december. 09. 20:26","title":"Megkéselte osztálytársát egy 14 éves fiú Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert, az RMDSZ bejutott a parlamentbe, de utóbbi nehéz négyéves ciklus elé néz.","shortLead":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. A szélsőjobb nagyot nyert...","id":"20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9735971-cf80-451e-accc-bf2b8da98e9f","keywords":null,"link":"/360/20201209_Felborult_papirforma_a_szelsojobb_eloretort_a_romaniai_valasztasokon","timestamp":"2020. december. 09. 14:00","title":"Borult a papírforma: előretörtek a szocdemek és a szélsőjobb Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","shortLead":"Hajszál híján elérte az egyharmados, engedélyezett tulajdoni hányadot a Hungarikum Biztosítási Alkusz a CIG Pannóniában.","id":"20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb28420-86e2-480d-aa9e-b422753f64b6","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Meszaros_Lorinc_alkuszcege_meg_egy_kicsit_bekebelezett_a_CIG_Pannoniabol","timestamp":"2020. december. 09. 11:11","title":"Mészáros Lőrinc alkuszcége még egy szeletet bekebelezett a CIG Pannóniából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa141844-1f49-474a-a68e-fabf5628f0c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Szalmonellát mutattak ki MultiFit Native sertéscsökben.","shortLead":"Szalmonellát mutattak ki MultiFit Native sertéscsökben.","id":"20201209_Fressnapf_kutyak_jutalomfalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa141844-1f49-474a-a68e-fabf5628f0c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81b7b86-60cf-4579-bd35-e57f8e0f2339","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_Fressnapf_kutyak_jutalomfalat","timestamp":"2020. december. 09. 18:42","title":"Kutyáknak szánt jutalomfalatot hívott vissza a Fressnapf ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","shortLead":"A közös ellenzéki lista összes egyéni jelöltjét megszavaztatnák az emberekkel.","id":"20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc7527c-ae99-4b04-ac11-df2c9d322628","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_elovalasztas_ellenzek_momentum_peticio_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. december. 10. 08:23","title":"Teljes ellenzéki előválasztásért indított petíciót a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]