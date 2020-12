Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő homoszexuális. A kettő közti különbség ilyen értelemben érdektelen, írja szerzőnk. Ha egy politikus homofób uszító vagy fedezi pártja uszítását, éppen eleget tudunk róla, hogy kiérdemelje megvetésünket. Vélemény.","shortLead":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő...","id":"20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbeff37-7c86-499f-95a3-670e6c940607","keywords":null,"link":"/360/20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Róth Elza: A Szájer-ügy valójában nem közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten átlagon felül teljesítettek a diákok, a minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy kiváló a magyar természettudományos oktatás. Ennek ellentmond a napi tapasztalat és más mérések, például a PISA is.



","shortLead":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten...","id":"20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c496aa0-b585-472e-9563-37c8227fc387","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Sikerjelentés a kormánytól: mégis jól teljesít a magyar oktatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","shortLead":"Jelentős lépés: a világ egyik legnagyobb autógyártója a Toyota is a teljesen elektromos hajtású autók felé fordul.\r

","id":"20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=463130cc-5c3c-4067-94db-f8d9598a02c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ffa9ba-a89d-4eae-973e-754aadaa0e36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_Egyelore_nev_nelkuli_a_Toyota_teljesen_elektromos_ujdonsaga","timestamp":"2020. december. 09. 16:24","title":"Egyelőre név nélküli a Toyota teljesen elektromos újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik a szervezet méregtelenítési rendszerét.

","shortLead":"Anna Popova orosz tiszti főorvos szerint akadályozza a koronavírus elleni védettség kialakulását, ha megterhelik...","id":"20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94fa9e-03b9-47bd-868f-8c252bb560b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_Alkoholfogyasztas_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 18:37","title":"Két hónapos alkoholtilalom vár azokra, akik az orosz vakcinával oltatják be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a28e55-68f0-4086-b80d-28718f5472b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International konferenciáján tartott előadást Tölgyessy Péter alkotmányjogász, \"Politika mindenek előtt - a joguralom rendjének helye Orbán Viktor rendszerében\" címmel. Azt mondta, a 20. században negyedszer teszik az ország sorsát a \"Nyugat alkonyára\", ami ha mégsem következik be, annak ára lehet. Beszélt arról is, miért van rossz úton az ellenzék, és miért fordultak az emberek \"megmentőként\" Orbán Viktor felé.","shortLead":"A Transparency International konferenciáján tartott előadást Tölgyessy Péter alkotmányjogász, \"Politika mindenek előtt...","id":"20201209_Tolgyessy_Peter_orban_joguralom_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9a28e55-68f0-4086-b80d-28718f5472b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46b8694-a121-42d2-afeb-ea18804991f6","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Tolgyessy_Peter_orban_joguralom_konferencia","timestamp":"2020. december. 09. 18:41","title":"Tölgyessy Péter: Orbán világméretű politikussá nőtte ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne. Magyarországon azonban komoly gondok vannak az egészségügyi rendszerrel, ráadásul sokan nem is ügyelnek eléggé magukra.","shortLead":"Egészséges életmóddal és rendszeres szűrővizsgálatokkal számtalan betegség és haláleset megelőzhető – lenne...","id":"202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50d1b8e8-e0fe-40a3-b2bd-0a537c382ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cad8218-f08f-4be1-8e1f-6aac65e1f0b5","keywords":null,"link":"/360/202045__megelozheto_betegsegek__szurovizsgalatok__varolistak__onkarbantartas","timestamp":"2020. december. 10. 16:00","title":"Az egészségügy bajai és saját mulasztásaink miatt halunk meg megelőzhető betegségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány így messze túllépte a 3000 milliárd forintot. A 2021-es költségvetés hiányát a kormány a GDP 6,5 százalékára emelte a törvénnyel elfogadott 2,9 százalékról.","shortLead":"Egy hónap alatt 700 milliárd forint hiány jött össze a központi költségvetésben, november végére az összesített hiány...","id":"20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f928cbb-b833-4812-b16c-eb483c397e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_A_kormany_beismerte_2021ben_is_el_fog_szallni_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2020. december. 09. 12:25","title":"A kormány beismerte: 2021-ben is el fog szállni a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]