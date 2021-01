Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük, nemcsak a vakcina ügyében, hanem általában is gyorsult a jogalkotás az EU-ban az utóbbi időben.","shortLead":"Az uniós döntéshozatal lassúságát bíráló elterjedt vélemény mára némi módosításra szorul. Ha ugyanis jobban megnézzük...","id":"202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebe3a01-8cf7-4d59-bdc4-27cb3d79cebf","keywords":null,"link":"/360/202103_unios_dontesek_gyors_gyors_lassu_lassu","timestamp":"2021. január. 26. 13:00","title":"Az Európai Unió a járványban megmutatta, hogy ha kell, tud gyorsan dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","shortLead":"A két elnök \"nagyon szoros\" kapcsolatban lesz a következő hetekben.","id":"20210125_macron_biden_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51bb046-50d8-4a88-964d-1a2d37814cfb","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_macron_biden_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 05:27","title":"Macron az első uniós vezető, akit elnökként felhívott Biden, nagy a véleményegyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","shortLead":"A V8-as benzinmotor egy jókora kompresszornak köszönheti hatalmas teljesítményét.","id":"20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d42202-422c-4009-aa0d-18c813627d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e74b2d4-3318-4dbb-87fc-46ba49ec0c0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_870_loerore_huztak_a_ford_mustangot_shelby_hennessey","timestamp":"2021. január. 25. 11:21","title":"870 lóerőre húzták a Ford Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Világ Néppárt a kiábrándult Fidesz-szavazókat, és a bizonytalanokat is meg akarja szólítani.","shortLead":"Az Új Világ Néppárt a kiábrándult Fidesz-szavazókat, és a bizonytalanokat is meg akarja szólítani.","id":"20210126_Palinkas_Jozsef_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49526745-7825-442b-beb5-1210aa06042f","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Palinkas_Jozsef_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2021. január. 26. 20:11","title":"Pálinkás József pártja is csatlakozna az ellenzéki összefogáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és a felújított okostelefonok száma között.","shortLead":"Nem meglepő a CounterPoint Research egyik új kutatási eredménye, hiszen egyértelmű az összefüggés és értékesített és...","id":"20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844ca21b-efc4-4537-b09f-11f3350cb2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30eab62-4990-49cf-87b7-d78691a3d57a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_counterpoint_research_felmeres_felujitott_telefonok_piaca_2020","timestamp":"2021. január. 26. 10:03","title":"A felújított telefonoknak is betett a járvány, az Apple viszont még ebből is jól jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott az is, hogy küldhetünk levelet. ","shortLead":"Importként kezel minden, az Egyesült Királyságból érkező vagy oda küldött csomagot a Magyar Posta, így aztán változott...","id":"20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a91448-6400-457d-97d8-7554e10931b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_Posta_Igy_valtozott_a_csomagkuldes_es_feladas_az_Egyesult_Kiralysaggal_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 25. 13:57","title":"Bonyolultabb, drágább és lassabb is lett a csomagküldés az EU és az Egyesült Királyság között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","shortLead":"Az atomenergia a mix negyedét adja. ","id":"20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0e79a-a165-45f4-a8c5-b6eb9e38ba9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Fordulopont_2020ban_mar_tobb_energiat_nyertunk_megujulokbol_az_EUban_mint_fosszilis_energiahordozokbol","timestamp":"2021. január. 25. 18:10","title":"Fordulópont: 2020-ban már több energiát nyertünk megújulókból az EU-ban, mint fosszilis energiahordozókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","shortLead":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","id":"20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d55df-3911-43c8-920a-0d4514657d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","timestamp":"2021. január. 25. 11:47","title":"Negyedével nőtt itthon a használt autók átlagára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]