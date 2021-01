Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","shortLead":"Mondhatni több minőségi kategóriát átugrottak a csapatszállító kisbusszal. ","id":"20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=643b429a-2b65-4cac-9cd6-7d81cad17df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32e8202-ee66-4849-9b7a-3848fa02e19d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_Ha_egy_Ford_Transit_lehet_tulzo_akkor_ez_az","timestamp":"2021. január. 29. 12:48","title":"Ha egy Ford Transit lehet túlzó, akkor ez a tuningolt változat mindenképp az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló elnöki rendelet komoly társadalmi vitát váltott ki. A folyamat során az elítéltnek potencia- és libidócsökkentő gyógyszereket adnak. Amikor a büntetésük letelik, a gyógyszeradagolást abbahagyják és a hatásuk megszűnik. Sok orvos azért bírálja a módszert, mert súlyos mellékhatásai lehetnek. Az egyik áldozat ügyvédje viszont azért tartja rossz döntésnek, mert a korábban bevezetett, még szigorúbb büntetések sem csökkentették az esetek számát. A Deutsche Welle riportja.\r

","shortLead":"Pakisztánban már kémiai kasztrációval is büntethetik azokat, akiket nemi erőszak miatt ítéltek el. Az erről szóló...","id":"20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818de90f-b916-471e-88c5-8869848ce5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67becbf-41e0-4101-81b0-c0d0b9dc6d86","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Kemiai_kasztracio_nemi_eroszak_Pakisztan","timestamp":"2021. január. 29. 11:40","title":"Kémiai kasztrálással büntethetik a nemi erőszaktevőket Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok” érvelést, írja szerzőnk és azt is állítja, a Covid-vakcinát kötelezővé kellett volna tenni.","shortLead":"A jelenlegi helyzet és az oltás nem az, amikor méltányolni lehet a „saját szervezetemmel azt csinálok, amit akarok”...","id":"202104_csak_egy_szunyogcsipes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49840fd8-a476-4415-9aaa-55676e371d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5704ed-6258-4a93-857b-94b7b738def8","keywords":null,"link":"/360/202104_csak_egy_szunyogcsipes","timestamp":"2021. január. 29. 15:00","title":"Balavány: Oltani márpedig kell, akár keleti vakcinával is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár korábbi klímamodellekre rácáfoltak most tudósok, az eredmények egyeznek abban, hogy az emberi tevékenység és a kibocsátás csak tovább rontja az amúgy is egyre melegedő éghajlatot. ","shortLead":"Bár korábbi klímamodellekre rácáfoltak most tudósok, az eredmények egyeznek abban, hogy az emberi tevékenység és...","id":"20210128_12_ezer_eve_nem_volt_olyan_meleg_a_Foldon_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beeb6f5-5e7e-4b3f-ab77-048da4a5d54e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210128_12_ezer_eve_nem_volt_olyan_meleg_a_Foldon_mint_most","timestamp":"2021. január. 28. 18:25","title":"12 ezer éve nem volt olyan meleg a Földön, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány mutató ismét romlani kezdett, az iskolák részleges újranyitását is elhalasztották.","shortLead":"Néhány mutató ismét romlani kezdett, az iskolák részleges újranyitását is elhalasztották.","id":"20210129_csehorszag_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06f51f1-556d-4eed-b88c-a208b3285439","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_csehorszag_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 06:51","title":"Újabb korlátozásokat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentést készített a koronavírus elleni oltóanyag uniós alkalmazásának első tapasztalatairól az uniós hatóság. ","shortLead":"Jelentést készített a koronavírus elleni oltóanyag uniós alkalmazásának első tapasztalatairól az uniós hatóság. ","id":"20210129_mellekhatas_idosek_PfizerBioNTech_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7455344-d4b4-4896-a69b-0dce30a5bff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_mellekhatas_idosek_PfizerBioNTech_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 11:31","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincsenek új mellékhatásai, az idősekre sem veszélyes a Pfizer–BioNTech-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha tudnánk azzal mit kezdeni.\r

","shortLead":"Még nincs felkészülve az ország a Szputnyik V fogadására. Ha hirtelen itt teremne egymillió orosz vakcina, aligha...","id":"202104_vigyazz_kesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89805c13-c8ed-46d0-9a80-e0c4d051886a","keywords":null,"link":"/360/202104_vigyazz_kesz","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":" A háziorvosoknak küldött tájékoztatóban egy sor sincs az orosz vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állásfoglalás a Pfizer-vakcina ügyében. Javuló lakáspiac. Szerencsés Fidesz-közeliek. Folyamatos felmelegedés, új kutatási eredmények. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Állásfoglalás a Pfizer-vakcina ügyében. Javuló lakáspiac. Szerencsés Fidesz-közeliek. Folyamatos felmelegedés, új...","id":"20210129_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e57c5-5a37-4f61-bc0b-0aa0902ccf5b","keywords":null,"link":"/360/20210129_Radar360","timestamp":"2021. január. 29. 08:00","title":"Radar360: Putyin elégedett a járványhelyzettel, Szijjártó brüsszelezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]