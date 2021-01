Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Donald Trump elnöksége alatt nem vették figyelembe az amerikai járványügy ajánlását a maszkviselésről.","shortLead":"Donald Trump elnöksége alatt nem vették figyelembe az amerikai járványügy ajánlását a maszkviselésről.","id":"20210131_arcmaszk_maszkviseles_tomegkozlekedes_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97058579-70c5-4cc9-9f99-a3b9da2c5a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_arcmaszk_maszkviseles_tomegkozlekedes_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 31. 08:30","title":"Kötelezővé válik a maszkviselés az amerikai tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","shortLead":"Az alaposan kistafírozva indult társaság beszámolóiból nem rajzolódik ki kirobbanó siker.","id":"202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee53e16-2740-4186-abea-a0c1612e21f1","keywords":null,"link":"/360/202104_european_chinese_supply_chain_kiszalltak_akinaiak_apostascegbol","timestamp":"2021. január. 31. 14:00","title":"A Postára hagyták nagy reményekkel indult közös vállalkozásukat a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga Trump terjesztette.","shortLead":"A volt demokrata elnök egy spanyol televíziónak adott interjút. Szerinte a legőrültebb összeesküvés-elméleteket maga...","id":"20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b62b50-f309-4550-8553-6c211f0b74d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8d02ce-85f1-4e37-8703-64c728da18b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_barack_obama_klimavaltozas_klimavalsag_republikanusok","timestamp":"2021. január. 31. 08:18","title":"Obama: A Republikánus Párt szerint nem létezik klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető jelenséggel.","shortLead":"Az RTL riportjában foglalkozik a komoly környezetvédelmi gondokat fölvető, a járványintézkedéseknek köszönhető...","id":"20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74b5526b-49dd-43af-9340-81b1a9625ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a094a6-a6b5-48d1-89d0-576a5a94a45b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Berobbant_a_muanyag_etelhordok_forgalma_tavaly","timestamp":"2021. január. 30. 20:45","title":"Berobbant a műanyag ételhordók forgalma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vezető német lap azt írja Biden hivatalba lépése után, hogy az új elnök sikere tanúsítja: a demokrácia erősebb, mint a radikális és tekintélyelvű erők, már ha vannak elegen, akik megvédik a jogállamot.","shortLead":"A vezető német lap azt írja Biden hivatalba lépése után, hogy az új elnök sikere tanúsítja: a demokrácia erősebb, mint...","id":"20210130_Suddeutsche_Zeitung_Semmi_panik_a_demokracia_el_es_virul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e2e437-604c-451d-b2b5-4970ab4bde7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ed832-55a4-4a69-90ff-9bc382182d84","keywords":null,"link":"/360/20210130_Suddeutsche_Zeitung_Semmi_panik_a_demokracia_el_es_virul","timestamp":"2021. január. 30. 09:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Semmi pánik, a demokrácia él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","shortLead":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","id":"20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3ddd0e-85ed-4a75-845f-c69f284fd182","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","timestamp":"2021. január. 30. 13:27","title":"Elhunyt Csatári József birkózó olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","shortLead":"Igaz, az üzemeltetők eddig is többnyire elvárták a maszkot.","id":"20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa76b8db-da23-4923-82b8-bd35fa92430c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2370e975-360c-4853-b4b3-e482b20f9784","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Amerikaban_most_vezetik_be_a_kotelezo_maszkviselest_a_tomegkozlekedesben","timestamp":"2021. január. 30. 21:15","title":"Amerikában most vezetik be a kötelező maszkviselést a tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]