Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","shortLead":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","id":"20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c5f7-0fd0-4ea5-a79d-5e346de2e1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","timestamp":"2021. február. 12. 13:18","title":"Egy egész környéket felébresztett a rendőrnő, aki a megafonba beszélt kollégájához az autómosóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte kihagyott lehetőségeket az ellenzék a szavazók dinamizálására, a kormány ugyanis tart attól, ha egyszerre sok ember mondja el a véleményét. Ráadásul a hatalom eddig csak propagandával és titkolózással kezelte a járványt – mondja a független képviselő.\r

","shortLead":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte...","id":"20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cd12c-1bd4-47da-9c50-b71a1003d426","keywords":null,"link":"/360/20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Élesben Hadházy Ákossal: Durciztak rám, mert kimondtam a borsodi jelöltről, hogy egy náci svindler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0","c_author":"Folk György, Kocsis Györgyi","category":"360","description":"A közeljövőben különösen értékesnek bizonyulhat, ha valakik jól vannak bekötve az agrárpolitika hazai alakítóihoz és végrehajtóihoz. Az uniós pénzek biztosan csordogálni fognak, sőt elvileg akkor sem kell aggódni, hogy ha elzárják a pénzcsapot Brüsszelben. ","shortLead":"A közeljövőben különösen értékesnek bizonyulhat, ha valakik jól vannak bekötve az agrárpolitika hazai alakítóihoz és...","id":"202106_mire_ez_anagy_kapkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe878353-359c-4701-82ae-e24d62c841d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf3a642-6772-4a0e-8523-fad75b325832","keywords":null,"link":"/360/202106_mire_ez_anagy_kapkodas","timestamp":"2021. február. 12. 14:00","title":"Az információ az agrárpolitikában is hatalom – ezért kapcsolhattak rá a fideszes földesurak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","shortLead":"Közzétette Draghi a kormányának a tagjait is.","id":"20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5dc74b-2706-4bce-b633-24dffc1afb09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9610b23e-eefd-4d3f-a4d5-70e3e4721714","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Mario_Draghi_miniszterelnok_megbizas","timestamp":"2021. február. 12. 20:56","title":"Mario Draghi elfogadta a miniszterelnöki megbízatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","shortLead":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","id":"20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735299c-de32-45b7-bfc9-eda0fc575c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","timestamp":"2021. február. 12. 05:31","title":"Háromszor annyira fertőző az amazonasi vírusmutáció a brazil miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták bukását vetítette elő, és mindenkit arra kért, készüljön fel a jövő tavaszi választásra.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke a Facebookon tartotta meg tizenhetedik évértékelőjét, amin a nacionalista populisták...","id":"20210213_Gyurcsany_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaab24da-3fdf-4ce4-96bc-31c5513c3fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237a8cc-5000-4b40-8e88-894573b2d492","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_Gyurcsany_Ferenc","timestamp":"2021. február. 13. 15:15","title":"Gyurcsány Ferenc: Olyan vakcinával engedjük magunkat beoltani, amit engedélyeztek Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","shortLead":"Egyszer csak megjelenik egy vadidegen férfi, és úgy tesz, mintha ő játszaná Ross apját. Persze van magyarázat a bakira.","id":"20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d532c5c6-c84f-4f83-843c-59a8a5fe26bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9161f8e-dafe-4e4b-bcd2-f4f6ade0cc0c","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Tizenkilenc_ev_utan_vettek_eszre_egy_bakit_a_Jobaratokban","timestamp":"2021. február. 12. 17:24","title":"Tizenkilenc év után vettek észre egy bakit a Jóbarátokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","shortLead":"A viharos szél a partra fújja a tó vizét, ahol az egyből rá is fagy mindenre.","id":"20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54d678b7-da18-4db5-9d13-a87f980d16d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2ca3eb-4f38-4ff9-a454-a7cc02806d96","keywords":null,"link":"/elet/20210211_omsz_balaton_fagy_ropogos_fu","timestamp":"2021. február. 11. 17:40","title":"Ropogósra fagyott a fű a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]