Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","shortLead":"Megérkezett a trailer a 101 Kiskutya főgonoszának eredettörténetéhez.","id":"20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8884b17-3ade-433c-a7fd-843f736b1059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b22be9-1f54-4168-9d97-c603aa6c4ed3","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Emma_Stone_cruella_Disney_101_kiskutya","timestamp":"2021. február. 18. 11:48","title":"Ilyen Emma Stone, amikor pszichopata főgonoszt játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","shortLead":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","id":"20210218_texasi_teknosmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0a77-f41a-4fc9-ac88-e963e08138f0","keywords":null,"link":"/elet/20210218_texasi_teknosmentes","timestamp":"2021. február. 18. 11:29","title":"Ezrével mentik a fagytól dermedt tengeri teknősöket Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","shortLead":"Képzést kaphat, diplomás színész viszont nem igazán lehet. ","id":"20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4446bda9-8329-4d81-bf06-43e56ba6edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b98231-0898-438f-a12d-f9e03f262da9","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_Mit_tehet_az_aki_szinesz_szeretne_lenni_es_nem_a_Vidnyanszky_szabta_keretek_kozott_akar_tanulni","timestamp":"2021. február. 17. 13:37","title":"Mit tehet az, aki színész szeretne lenni, és nem a Vidnyánszky szabta keretek között akar tanulni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja be.","shortLead":"A kormány lépéseinek következményeit a Népszava egy meg nem nevezett jogvédő szervezet tanulmányára hivatkozva mutatja...","id":"20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8072f5-f37d-450d-853f-1b933e2f067a","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_civiltorveny_kutatas_nepszava","timestamp":"2021. február. 18. 07:45","title":"A civileket vegzáló törvények még úgy is ártanak a civil szférának, ha elmarad a betartatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk az újabb eredményt.","shortLead":"A landolást követő pillanatokban nem csak ellenőrizte rendszereit a NASA legújabb marsjárója, fotózott is. Mutatjuk...","id":"20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abfb9097-1ebf-48a2-a9e9-72e1d07d6b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf633ba8-7e8c-4c1f-8b13-315f215c1539","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_mars_foto_perseverance_nasa_marsjaro","timestamp":"2021. február. 19. 08:03","title":"Itt a második: újabb fotót küldött a Marsról a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Remélik, hogy az egyesület döntése nem hiábavaló.","shortLead":"Remélik, hogy az egyesület döntése nem hiábavaló.","id":"20210218_Reagalt_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_a_Freeszfe_bejelentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c066052-dec1-4fb3-a825-897cf2915541","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Reagalt_a_Molnar_Antal_Zeneiskola_a_Freeszfe_bejelentesere","timestamp":"2021. február. 18. 13:24","title":"Reagált a Molnár Antal Zeneiskola a Freeszfe bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d10cdd0-9b50-4997-a83b-520c5d4dca97","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Exkluzív környezetben kapott fontos szerepet a magyar kézműves termék.","shortLead":"Exkluzív környezetben kapott fontos szerepet a magyar kézműves termék.","id":"20210218_Ajakai_kristaly_ebben_a_RollsRoyceban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d10cdd0-9b50-4997-a83b-520c5d4dca97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befcd0a4-a0dc-4f0e-8d1f-c00f1d2447fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Ajakai_kristaly_ebben_a_RollsRoyceban","timestamp":"2021. február. 18. 16:43","title":"Ajkai kristálypoharak kerültek ebbe a személyre szabott Rolls-Royce-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","shortLead":"Szabó Tímea négy kérdést tett fel az emberierőforrás-miniszternek. Egyre sem kapott választ.\r

","id":"20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b95451b-afb8-44c0-8fbc-a65f8ffa8327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_lelegeztetogep_szabo_timea_retvari_bence","timestamp":"2021. február. 19. 06:10","title":"Megint nem árulta el a kormány, hány lélegeztetőgép van még raktáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]