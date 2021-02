Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e","c_author":"Massay-Kosubek Zoltán","category":"gazdasag.zhvg","description":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban a valóságban ez nem történt meg. Az Európai Unió Bírósága ezért kötelezettségszegési eljárásban elítélte az országot, de vajon megvédi a magyar embereket az EU döntése, kevesebb lesz ettől a szállópor, a kipufogógáz, az avarégetés, és az ezekből fakadó korai halálozás és megbetegedés? ","shortLead":"Papíron Magyarország is elkötelezett, hogy csökkentse a túlságosan magas és halálos légszennyezettséget, azonban...","id":"20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ad554e-13e8-4780-b380-6dcc673c0e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7b0a-3215-49d3-89e1-c40b093b661e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_eu_birosag_legszennyezettseg_zvhvg","timestamp":"2021. február. 22. 10:15","title":"Hiába ítélte el az EU Bírósága Magyarországot, ettől nem lesz tisztább a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év egyik legjobb dokumentumfilm-sorozatában. Bejutunk egy fentanillaborba, a Sinaloa-kartell bunkerébe és egy, a határon fegyvert csempésző anya kocsijába is. A bűn kereskedői című sorozat többhónapos előkészületet igényelt, hogy a stáb biztosan életben maradjon a forgatások végére.","shortLead":"Egy igazi nagymenő oknyomozó újságírót, Mariana van Zellert kísérhetjük el az alvilág sötét bugyraiba a tavalyi év...","id":"20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c428c84-add7-446f-829d-abd18785f1da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413825c7-ae81-4a8a-88c5-24daf0ede681","keywords":null,"link":"/elet/20210221_Ahol_a_kokaincsempeszet_helyettesiti_a_diakhitelt","timestamp":"2021. február. 21. 20:00","title":"Ahol a kokaincsempészet helyettesíti a diákhitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak, tízezrek vesztik el a munkájukat, családok mennek tönkre, a kormány pártpolitikai alapon osztogatja a milliárdokat – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, budapesti főpolgármester. A miniszterelnök kedvenc települése, Felcsút, egymaga több támogatást kapott, mint az összes ellenzékű vezetésű város.","shortLead":"Egyértelmű a hatalom szándéka, az ellenzéki vezetésű városok ellehetetlenítése. Miközben teljes iparágak haldokolnak...","id":"20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42509e3d-d8a5-4566-8db8-632c5d7045e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Igy_osztja_a_penzt_partszimpatia_alapjan_a_kormany","timestamp":"2021. február. 20. 17:51","title":"Így osztja a pénzt pártszimpátia alapján a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70533075-7db9-4673-971a-aed6e1cb5404","c_author":"HVG","category":"360","description":"A több száz éves, japán hajtógató módszert vették kölcsön a Massachusettsi Műegyetem (MIT) kutatói egy olyan sebtapasz kifejlesztéséhez, amellyel a testen belüli sérülések foltozhatók. ","shortLead":"A több száz éves, japán hajtógató módszert vették kölcsön a Massachusettsi Műegyetem (MIT) kutatói egy olyan sebtapasz...","id":"202107_origamis_sebtapasz_belulrol_ved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70533075-7db9-4673-971a-aed6e1cb5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa99010-a3e2-4133-9e42-6ac916009cca","keywords":null,"link":"/360/202107_origamis_sebtapasz_belulrol_ved","timestamp":"2021. február. 20. 13:45","title":"Az origami adta az ötletet egy spéci új sebtapaszhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","shortLead":"Amíg ő a polgármester, addig önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet bérbe adni.","id":"20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1fcc1f1-c79c-4610-940f-269ce3f8cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa36a4-c422-4ba6-90bd-835a6d15fe5d","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Niedermuller_Peter_a_Damjanich_utcai_ingatlanrol","timestamp":"2021. február. 21. 20:37","title":"Niedermüller a Damjanich utcai ingatlanról: A mostani pályázaton is indulhat a zeneiskola fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba, amely a felhasználó tudásszintjének megfelelően segíthet az új szavak tanulásában.","shortLead":"200 ezer film és sorozat 40 ezer különféle kifejezését gyűjtötte ki a Skeebdo nevű magyar startup abba az alkalmazásba...","id":"20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=173a7731-89a9-4a01-8062-452821ca138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6c2dbe-24b3-42e2-a2fa-ccc325798d0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_skeebdo_nyelvtanulas_film_sorozat_szotanulas","timestamp":"2021. február. 22. 08:03","title":"Angolul tanulna? Filmekkel és sorozatokkal tanít szavakat egy új magyar alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e12086c-08f0-4c8a-8ded-2b2692862a88","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átadták Szeged fedett sportuszodáját, a Modern városok program keretében, mintegy 16 milliárd forintból felépített létesítményt a magyar és a szerb férfi vízilabda-válogatott mérkőzésével avatták fel szombaton.","shortLead":"Átadták Szeged fedett sportuszodáját, a Modern városok program keretében, mintegy 16 milliárd forintból felépített...","id":"20210220_Atadtak_a_szegedi_sportuszodat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e12086c-08f0-4c8a-8ded-2b2692862a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3444bfb9-eca1-452a-a3e5-1f5685d9c87e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210220_Atadtak_a_szegedi_sportuszodat","timestamp":"2021. február. 20. 20:30","title":"Átadták Szeged 16 miliárdból épült sportuszodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]