[{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","shortLead":"Amint napközben felszáll a köd, kora tavaszias idő lesz, néhol akár 17 fok is várható.","id":"20210223_kod_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746d3a75-208a-4a35-a568-8079fda1eed2","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_kod_idojaras_omsz","timestamp":"2021. február. 23. 05:10","title":"A teljes országra figyelmeztetést adtak ki a nagy köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, március elsejétől már be sem mehetnek dolgozni.","shortLead":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati...","id":"20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e15b7f1-e4e8-48d5-94bb-425627635462","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","timestamp":"2021. február. 22. 20:50","title":"Azoknak jöhet jól az egészségügy átalakítása, akik egyébként is váltani szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos, merre tart a közfinanszírozott egészségügy. Mégis, aki csak teheti, beruház, biztosra véve, hogy szükség lesz privát gyógyító kapacitásokra.","shortLead":"Kisebb betegforgalom, kevesebb bevétel – a magánegészségügyi ellátás is megszenvedi a világjárványt. Az sem világos...","id":"202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a360347-1c6d-446f-9b29-0a60f64c5120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2078b8ed-5138-4ab5-ac9b-bd1fcdfa56b1","keywords":null,"link":"/360/202107__uj_korhazak__toretlen_optimizmus__befektetesi_kenyszer__jovokepalkotas","timestamp":"2021. február. 23. 15:00","title":"Töretlen optimizmussal készül a hazai magánegészségügy a Covid utáni időkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","shortLead":"A rendőröknek egyelőre sem az eszközt, sem az irányítóját nem sikerült megtalálniuk.\r

","id":"20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e357a76c-31f0-41d8-9d1c-ae455c5725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf389f8f-22b0-4b05-99c1-27f1f1231586","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_dron_frankfurt_repuloter_jarattorles","timestamp":"2021. február. 21. 19:39","title":"Drónok miatt kellett járatokat törölni a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362dfeb0-74f2-40c0-af0a-6859e11e78c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance több mint 30 GB adatot és mintegy 23 ezer felvételt küldött haza a marsi landolásról. Ezeket mutatta be a NASA hétfő este.","shortLead":"A Perseverance több mint 30 GB adatot és mintegy 23 ezer felvételt küldött haza a marsi landolásról. Ezeket mutatta be...","id":"20210222_nasa_mars_landolas_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=362dfeb0-74f2-40c0-af0a-6859e11e78c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a297f-981f-47c2-a861-e2a8a8c3345c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_mars_landolas_video","timestamp":"2021. február. 22. 20:26","title":"Történelmi videó: így nézett ki a Perseverance landolása a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c377af81-e66f-4ee3-8689-90fd3324fb47","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajdú Eszter sokszoros díjnyertes filmje 8 év után először lesz magyar tévében, konkrétan február 23-án a Dikh TV-n.



","shortLead":"Hajdú Eszter sokszoros díjnyertes filmje 8 év után először lesz magyar tévében, konkrétan február 23-án a Dikh TV-n.



","id":"20210222_Eloszor_lesz_lathato_teveben_a_romagyilkossagok_targyalasarol_szolo_dokumentumfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c377af81-e66f-4ee3-8689-90fd3324fb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820c9e76-a94a-40fd-bc14-99842a4bdf56","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Eloszor_lesz_lathato_teveben_a_romagyilkossagok_targyalasarol_szolo_dokumentumfilm","timestamp":"2021. február. 22. 08:46","title":"Először lesz látható tévében a romagyilkosságok tárgyalásáról szóló dokumentumfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","shortLead":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","id":"20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d10c1a3-4a1e-4083-8f70-1c31be86859f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","timestamp":"2021. február. 22. 13:28","title":"A Telenor applikációjával is lehet már BKK-bérletet és -jegyet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha túlságosan sokan utasítják el az AstraZeneca vakcinát, ezzel veszélybe sodorhatják az egész oltási kampányt – állítják német szakértők, akik a Der Spiegelnek nyilatkoztak.","shortLead":"Minden oltóanyagra szükség van a koronavírus elleni világháborúban - hangsúlyozza Emmanuel Macron francia államfő. Ha...","id":"20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd4bac-ca55-4f95-b02e-85779040188e","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_Veszelyes_vitak_ovezik_az_AstraZeneca_vakcinat_Europaszerte","timestamp":"2021. február. 22. 13:55","title":"Veszélyes viták övezik az AstraZeneca vakcinát Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]