[{"available":true,"c_guid":"b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","shortLead":"A Zágráb közelében működő Rimac cég hiperautóinak technológiája jól passzolhat a Bugatti jövőbeni elképzeléseihez.","id":"20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0dbb921-d7bb-45ab-85c5-eb151c6dd63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e70ca3-376a-4e03-8fda-213d3e0b87cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Egy_kis_horvat_ceg_lesz_a_Bugatti_uj_tulajdonosa","timestamp":"2021. február. 22. 09:40","title":"Egy kis horvát cég lesz a Bugatti új tulajdonosa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról, feloszlott a Daft Punk. A hvg360 reggeli...","id":"20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429a4555-c4fd-48eb-864e-d19160e13178","keywords":null,"link":"/360/20210223_Radar360_Felporoghet_a_vakcinalas_nyithatnak_a_furdok","timestamp":"2021. február. 23. 07:40","title":"Radar360: Felpöröghet a vakcinálás, nyithatnak a fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","shortLead":"A felirat egyezik a festőművész kézírásával.","id":"20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec43ce95-5612-4fd3-8e0e-ef7fc9965f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e1502-0e4f-4a3e-bc58-4e67f9e51441","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Edvard_Munch_Sikoly_titkos_uzenet","timestamp":"2021. február. 23. 10:50","title":"\"Csak egy őrült festhette\" – írta rá a Sikolyra maga Edvard Munch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos hátterét hosszú évekig kellett kidolgozniuk a pszichológia nagyjainak. ","shortLead":"Amikor azt halljuk, hogy fogadjuk el negatív érzéseinket, gondolatainkat, nem is sejtjük, hogy e jó tanács tudományos...","id":"20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a99f56-065a-4850-958c-73845e9e761c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210221_On_ismeri_az_arnyekszemelyiseget_Es_milyen_a_viszonyuk_egymashoz","timestamp":"2021. február. 21. 20:15","title":"Ön ismeri az árnyékszemélyiségét? És milyen a viszonya hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","shortLead":"Ők azok, akik éltek a kormány által meghirdetett kedvezménnyel.","id":"20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e34222-f3ea-455c-b7bc-e7c71401b6c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_novak_katalin_autovasarlas_tamogatas_csaladok","timestamp":"2021. február. 22. 11:36","title":"Eddig 20 ezer hétüléses autó került a magyar családokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint tavaly. Szerinte mostanra a hallgatók is kijózanodtak.","shortLead":"Vidnyánszky Attila ugyanakkor sikerről beszél, mert állítása szerint több ember fizette be a jelentkezés díját, mint...","id":"20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bc6922-5e18-49ee-b583-00992fe70b6a","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_SZFE_Alig_tobb_mint_fele_annyian_felveteliznek_mint_ket_eve","timestamp":"2021. február. 22. 11:19","title":"SZFE: Alig több mint feleannyian felvételiznek, mint két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog segíteni, amíg saját vakcinája nem készül el. ","shortLead":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog...","id":"20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31f7f32-eb7b-45ea-b506-0ed03b25982a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","timestamp":"2021. február. 22. 15:46","title":"A Sanofi besegít a Johnson and Johnson vakcinájának gyártásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]