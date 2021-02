Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","shortLead":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","id":"20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e636aa13-cc5b-456b-9dd7-659136d4efbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 22. 18:55","title":"Szankciókat vezet be az EU a Navalnij elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta a HVG-nek Dmitro Kuleba. Ukrajna külügyminisztere szerint a magyarságot az ukrán társadalom részének tekintik, de elvárják Magyarországtól az ukrán törvények tiszteletét. ","shortLead":"Talán olvad a jég a magyar–ukrán kapcsolatokban, ám nem lesz könnyű feladat a kétoldalú viszony megjavítása – mondta...","id":"20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d519ff30-f3e7-471f-866e-6d70eeade0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4603a3ed-d9c7-40c9-99f4-be2ec853802f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Dmitro_Kuleba_Olvad_a_jeg_a_magyarukran_kapcsolatokban","timestamp":"2021. február. 24. 13:00","title":"Ukrán külügyminiszter a HVG-nek: Túl vagyunk a jégkorszakon Magyarországgal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz állítólagos vakcináért és egy fertőtlenítésért cserébe fizessen ki 5 millió forintot.","shortLead":"Az elítélt nő magát a tisztiorvosi szolgálat munkatársának kiadva próbálta rávenni egy péküzem tulajdonosát, hogy száz...","id":"20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1792c764-4029-4d32-a38b-9a5639e18cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_vakcinat_igero_csalo_bortonbuntetes","timestamp":"2021. február. 22. 18:02","title":"Vakcinát ígért egy csaló, börtönbüntetésre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra még nem volt példa Németországban a mérések kezdete óta – közölte a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 42 fokkal emelkedett a hőmérséklet egy német meteorológiai állomáson, ilyen mértékű változásra...","id":"20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf5d43-065c-41e9-9617-9f651cd910fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_gottingen_homerseklet_valtozasa_42_fok","timestamp":"2021. február. 24. 12:33","title":"Egy hét alatt 42 fokkal ugrott meg a hőmérséklet Németországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","shortLead":"„Történelmi nap” volt ez Melillában.","id":"20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92585a5f-d700-4d87-a37f-de518432ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f9c143-c8c2-45cc-8cb8-0864d960a778","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Ledontottek_a_spanyol_fasiszta_diktator_utolso_szobrat","timestamp":"2021. február. 24. 09:44","title":"Ledöntötték a spanyol fasiszta diktátor utolsó szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés egyben próbakő lesz az EU számára is, hiszen itt alapvető európai értékről: a sajtószabadságról van szó. Így foglalja össze a helyzetet a Financial Times, miután a szerkesztőségek példátlan összefogást tanúsítva, 24 órás tiltakozó akcióval utasították el a szelektíven kivetendő különadót.","shortLead":"Kemény intézkedésektől tart Lengyelországban a média magánkézben lévő része, a hatalom részéről érzékelhető fenyegetés...","id":"20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf41d27a-03bd-41dd-9b1e-668676caac5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146fa3b3-bcf0-4528-be93-7fbf5d84d6ed","keywords":null,"link":"/360/20210223_Financial_Times_Orbanizalodik_a_lengyel_sajto","timestamp":"2021. február. 23. 07:17","title":"Financial Times: Orbanizálódik a lengyel sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt még világszerte próbálják felmérni, mikor érdemes beadni a vakcina második adagját. ","shortLead":"Van, akinek a karja sem fájdult meg, más órák hosszat megmozdulni sem bír miután megkapta az AstraZeneca oltását. Azt...","id":"20210223_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bdfacc-0bcc-49c3-8a0a-54791655d829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5f40f8-cf54-48f3-809f-9e6407a1698a","keywords":null,"link":"/360/20210223_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 23. 06:30","title":"Lázas lesz-e az AstraZenecától? Na és mennyit érdemes várni a két oltás között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]