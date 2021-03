Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","shortLead":"Több szakember is rosszabbodó kilátásokról nyilatkozott.","id":"20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03aacd6-4728-4f04-97b0-8c5ec71753b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Most_a_fiatalabbakra_veszelyesebb_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 28. 19:37","title":"Most a fiatalabbakra veszélyesebb a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El Pais.","shortLead":"János Károly most már másodszor törleszt, decemberben több mint 678 ezer eurót utalt át az adóhivatalnak– írja az El...","id":"20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10595b57-7222-494c-873f-46acb07eb8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f927cf-cc8c-44e3-bed0-9cb2eb1ae419","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_Negymillio_eurot_fizetett_az_adohivatalnak_a_bukott_spanyol_kiraly_hatha_megussza_a_buntetest","timestamp":"2021. március. 02. 14:48","title":"Négymillió eurót fizetett az adóhivatalnak a bukott spanyol király, hátha megússza a büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","shortLead":"Az országban szinte mindenhol emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben.\r

","id":"20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7f6b4e-2517-48d5-8303-72444328cb37","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_szennyviz_koronavirus_jarvany_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 01. 15:38","title":"A járvány újabb belobbanására figyelmeztetnek a szennyvízminták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","shortLead":"A világszervezet kéttucatnyi alkalmazottja egy bunkerben keresett menedéket.","id":"20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a309abf2-db07-409a-9d6a-1eacc28260ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3a4537-ed30-4b4a-8589-325878eb3a70","keywords":null,"link":"/vilag/20210302_Dzsihadistak_megtamadtak_egy_ENSZbazist_es_egy_katonai_tamaszpontot_Nigeriaban","timestamp":"2021. március. 02. 06:04","title":"Dzsihadisták megtámadtak egy ENSZ-bázist és egy katonai támaszpontot Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico szerint ironikus, hogy egy bürokratikus döntés vezet végül a Fidesz néppárti távozásához.","shortLead":"Nem tűnik úgy, mintha engednének az EPP képviselői, miután Orbán Viktor belengette a Fidesz távozását. A Politico...","id":"20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4c34f2c-5c51-424c-870c-509fd2d60545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7394f30-43d1-49f8-8876-28215193a2a7","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_fidesz_epp_alapszabaly_kommentek_politico","timestamp":"2021. március. 01. 10:49","title":"Néppárti képviselők a Fidesz kilépéséről: Nem engedjük Orbánnak, hogy megzsaroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86b742a-34b6-46e6-8ad9-fde959d02a8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZDNet újságírója rendelt egyet az átszámítva nagyjából 5900 forintba kerülő termékből, és pontosan azt kapta, amire ennyi pénzért számítani lehetett.","shortLead":"A ZDNet újságírója rendelt egyet az átszámítva nagyjából 5900 forintba kerülő termékből, és pontosan azt kapta, amire...","id":"20210302_kulso_akkumulator_ebay_power_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f86b742a-34b6-46e6-8ad9-fde959d02a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d83603-ad57-4cfa-a575-d09a906014f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_kulso_akkumulator_ebay_power_bank","timestamp":"2021. március. 02. 12:03","title":"9 000 000 mAh-s akkut árulnak az eBayen, nem nagy meglepetés, mi jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó magyaroknak csak nagykövetségen vagy hazautazva van lehetőségük voksolni.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint „igazságtalan, indokolatlan, abszurd és diszkriminatív helyzet”, hogy a külföldön dolgozó...","id":"20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25955964-57eb-446a-bbd4-164ee153a8bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_vona_gabor_nepszavazas_levelszavazas_kulfoldi_magyarok","timestamp":"2021. március. 02. 16:35","title":"Vona Gáborék népszavazást kezdeményeznek a külföldön élők levélszavazatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat A koronában nyújtott alakításáért.","shortLead":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat...","id":"20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabbd4d-37ab-416e-ab07-26af9102ceb9","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","timestamp":"2021. március. 01. 07:48","title":"Gillian Anderson volt a legkellemetlenebb időzónában a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]