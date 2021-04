Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","shortLead":"A Népszava birtokába jutott fotókon látszik az egyik teherautón lévő Balaton Bútor Kft. felirat.","id":"20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dd27d9-1680-4a31-b784-46d5da571f61","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_jegybank_butor_matolcsy_adam","timestamp":"2021. április. 22. 12:26","title":"A jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám cégétől kerülhettek bútorok a jegybank új épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","shortLead":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","id":"20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6897a-6d98-4917-991d-9c1d96c04cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","timestamp":"2021. április. 20. 20:34","title":"950 ezer forint egy iPad – íme az Apple új gépeinek hivatalos magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten különösen bedurvult, miután nem találta a tabletjét. Le is tartóztathatják.","shortLead":"Családon belüli erőszak miatt indult eljárás a debreceni katona ellen. Évek óta bántalmazta feleségét, de a héten...","id":"20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c19c08-ca42-4278-a7c6-f898d50d820c","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_szerzodeses_katona_debrecen","timestamp":"2021. április. 21. 11:24","title":"Verte, földön rángatta, mosogatószert, kávéport, kólát borított feleségére egy katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","shortLead":"Ha önmaguktól nem távoznak a klubvezetők, a Premier League fogja elmozdítani őket.","id":"20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03864143-2835-4b66-8736-9624e25abcc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add2e21c-f515-4ddf-bf43-56acb5f4661a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Angol_bajnoksag_Szuperliga","timestamp":"2021. április. 22. 12:44","title":"Kihajítják a Premier League testületeiből a Szuperligába jelentkező klubok vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad4536f-4047-434d-9b6b-332b55cd5eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 éves férfinak a bordája is eltörött. Fia nem tagadta a rendőröknek, hogy rendszeresen bántalmazta.","shortLead":"A 66 éves férfinak a bordája is eltörött. Fia nem tagadta a rendőröknek, hogy rendszeresen bántalmazta.","id":"20210422_Rendszeresen_megverte_meglopta_edesapjat_Erd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad4536f-4047-434d-9b6b-332b55cd5eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378ad4d4-bdbe-4969-ae92-2a808f61b5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_Rendszeresen_megverte_meglopta_edesapjat_Erd","timestamp":"2021. április. 22. 08:14","title":"Rendszeresen megverte és ki is rabolta idős édesapját egy férfi Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","shortLead":"A terasznyitás már a Mikszáth téri helyet is érinti.\r

\r

","id":"20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775d4720-2e71-4b48-bfaf-ca65664f1008","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Megvan_milyen_neven_es_mikor_nyit_a_volt_Tilos_az_A","timestamp":"2021. április. 22. 10:37","title":"Megvan, milyen néven és mikor nyit a volt Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f752eaef-9d4f-40f0-9b36-a132e40c5028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen megújította a Polo jelenlegi generációját. Többek között teljesen LED-es első és hátsó lámpákat kapott, valamint új vezetésisegéd-rendszert.","shortLead":"A Volkswagen megújította a Polo jelenlegi generációját. Többek között teljesen LED-es első és hátsó lámpákat kapott...","id":"20210421_Meg_felnottesebb_lett_a_Volkswagen_Polo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f752eaef-9d4f-40f0-9b36-a132e40c5028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf03b58-d39c-4189-94c9-d3f7babb32c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Meg_felnottesebb_lett_a_Volkswagen_Polo","timestamp":"2021. április. 21. 18:41","title":"Még felnőttebb lett a Volkswagen Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]