Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","shortLead":"A 81 éves Maria Ilva Biolcati, akit hajszíne miatt La Rossa (Vörös) néven is emlegettek, pénteken halt meg Milánóban.","id":"20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a314ce-8f28-43ae-9ef0-472e311b850b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2e008f-c514-4f54-97e3-bc8cdb84b69d","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Meghalt_Milva_a_hatvanashetvenes_evek_nepszeru_olasz_enekesnoje","timestamp":"2021. április. 26. 10:06","title":"Meghalt Milva, a hatvanas-hetvenes évek népszerű olasz énekesnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem lépett pályára a múlt héten, mégis két helyett javított. Babos Tímea és Balázs Attila viszont rontott.\r

","shortLead":"A magyar teniszező nem lépett pályára a múlt héten, mégis két helyett javított. Babos Tímea és Balázs Attila viszont...","id":"20210426_Fucsovics_Marton_BabosTimes_tenisz_vilagranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f745f00-6da3-4967-b609-6495eeace0b2","keywords":null,"link":"/sport/20210426_Fucsovics_Marton_BabosTimes_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2021. április. 26. 09:59","title":"Fucsovics Márton már a legjobb 40-ben a tenisz világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén felmerülő problémák megoldásában, feldolgozásában. A felhasználók szerint jó részük kifejezetten hatásos.","shortLead":"Egyre több az olyan mobiltelefonos alkalmazás, amely azt ígéri, hogy segít a párkapcsolatok valamilyen területén...","id":"202116_erintse_meg_afolytatashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c004fcf6-f615-48b7-9404-fb008ef67f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a047e285-8761-486b-bbd6-44503dc9f1f2","keywords":null,"link":"/360/202116_erintse_meg_afolytatashoz","timestamp":"2021. április. 26. 15:00","title":"Már a párterapeuták is a zsebünkbe költöznek, és ez állítólag jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek maximális merülési mélysége 500 méter. ","shortLead":"A legénység 53 tagja meghalt. Előzőleg érzékelők 850 méteres mélységben lokalizálták a tengeralattjárót, amelynek...","id":"20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4098b4da-0862-4dd3-9f19-33ab0c84eb74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e435d7-0a49-4f9b-a372-9d8ff8e57496","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nem_keresik_tovabb_az_indonez_hadsereg_eltunt_tengeralattjarojat","timestamp":"2021. április. 25. 09:57","title":"Megtalálták az indonéz hadsereg eltűnt tengeralattjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont ki állományából a szovjet – illetve akkor már orosz – hadsereg.","shortLead":"A Chiffa néven dolgozó fotós nemrég egy olyan tengeralattjáró fedélzetén járt, amit 30 év szolgálat után, 1995-ben vont...","id":"20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efc4a6b0-c402-436f-95fe-1fcc00137292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ebbaea-b3c3-48c0-8355-178a999453d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szovjet_tengeralattjaro_foxtrot_chiffa_photography","timestamp":"2021. április. 26. 08:03","title":"Fotók: Így néz ki belülről egy kiszuperált, 56 éves szovjet tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A németek teljesen máshogy kezelhetik majd a beoltottakat, segítséget küld Indiába az EU, megvannak az idei Oscar-díjasok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A németek teljesen máshogy kezelhetik majd a beoltottakat, segítséget küld Indiába az EU, megvannak az idei...","id":"20210426_Radar360_Indul_a_tomeges_oltas_4_millio_beoltottnal_uj_szabalyok_jonnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50119fa9-51f2-48f2-becd-2c8d50917194","keywords":null,"link":"/360/20210426_Radar360_Indul_a_tomeges_oltas_4_millio_beoltottnal_uj_szabalyok_jonnek","timestamp":"2021. április. 26. 08:10","title":"Radar360: Indul a tömeges oltás, hamarosan később kezdődhet a kijárási tilalom ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ott a második oltás után két héttel kaphatnak könnyítést a beloltottak, őket ugyanúgy kell majd kezelni, mint a negatív PCR-teszttel rendelkezőket. Kiváltságok nem lesznek. ","shortLead":"Ott a második oltás után két héttel kaphatnak könnyítést a beloltottak, őket ugyanúgy kell majd kezelni, mint a negatív...","id":"20210425_Nemetorszagban_csak_a_2_oltas_utan_2_hettel_jarnak_kivetelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38b866-1acb-47d6-9ea2-09652236382e","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_Nemetorszagban_csak_a_2_oltas_utan_2_hettel_jarnak_kivetelek","timestamp":"2021. április. 25. 19:23","title":"Németországban is járhat könnyítés az oltás után, csak jóval később, mint itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]