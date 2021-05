Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek folyamatosan kommunikálnak. Beszélt arról is, a hitelmoratóriumot a lakosság fele kérte.","shortLead":"Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója nem hisz a home office-ban, mert a munkahelyi kohéziót nagyon erősíti, ha az emberek...","id":"20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b433964-1ee6-43a4-9b88-6440c7469425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262148a-ad57-449b-a572-b25f1ddd7cac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_csanyi_sandor_otp_home_office","timestamp":"2021. május. 13. 10:49","title":"Csányi Sándor szerint meredek, de folyamatos növekedés várható a gazdaságban a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná, így az M2-es processzorral szerelt eszköz már másként nézhet ki, mint a jelenlegi modellek.","shortLead":"Az Apple az iMac és az iPhone 12-es széria után a pletykák szerint a MacBook Air külsejét is megváltoztatná...","id":"20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767eefd2-8c5b-403c-92bf-b5251dc6a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74111026-6f29-4677-aa24-bbc20de770d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_macbook_air_dizajn_formatervezes","timestamp":"2021. május. 12. 09:33","title":"Újfajta MacBook Airen dolgozhat az Apple, olyan lenne, mint a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 172 456. ","id":"20210512_koronavirus_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1925af2-e364-47b1-bf87-4e4770dfb795","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 12. 09:37","title":"Elhunyt 96 koronavírusos beteg, 905 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","shortLead":"A repeszek egy hatéves gyermeket életveszélyesen megsebesítettek.","id":"20210512_hamasz_izrael_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1542f4fe-2e1d-4c00-bf4d-5e39830b146f","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_hamasz_izrael_raketa","timestamp":"2021. május. 12. 21:04","title":"A Hamász szerda este újabb 130 rakétát lőtt ki Izraelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teniszedzésén lett rosszul.



","shortLead":"Teniszedzésén lett rosszul.



","id":"20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a786aa-96e2-4c3a-a34d-280a7bcf96bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9b472e-3b57-4481-bdaf-0516afa063b6","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Surgossegire_kerult_posztCoviddal_Papai_Joci","timestamp":"2021. május. 12. 09:51","title":"Sürgősségire került poszt-Coviddal Pápai Joci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","shortLead":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","id":"20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a61134-4160-4f1c-b0a1-88f46e742f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","timestamp":"2021. május. 12. 07:41","title":"Átírták a tankerületek egyes iskolák tankönyvrendeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]