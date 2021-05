Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","shortLead":"A kamatok változatlanok, de később lehet törleszteni a parlament előtt levő törvényjavaslat szerint.","id":"20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f791-3935-4ab6-ad74-8ece723637c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210513_Elegedett_a_kormany_a_paksi_hitelszerzodes_modositasaval","timestamp":"2021. május. 13. 13:16","title":"Elégedett a kormány a paksi hitelszerződés módosításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány szerint május végére lehet meg az ötmillió beoltott, a korlátozások további enyhítéséről jövő héten döntenek. ","shortLead":"A kormány szerint május végére lehet meg az ötmillió beoltott, a korlátozások további enyhítéséről jövő héten döntenek. ","id":"20210513_Gulyas_Gergely_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7c109e-e6f3-41f6-8f7b-7d0364df73b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Gulyas_Gergely_kormanyinfo","timestamp":"2021. május. 13. 10:52","title":"Gulyás Gergely: Május 28-tól lehet lakodalmat tartani, bárhol tartanak az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","shortLead":"Két lépcsőben élhetünk a lehetőséggel. ","id":"20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59b4fad-e122-4052-baf1-59bac69a0876","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_Portfolio_Meghosszabbitjak_a_torlesztesi_moratoriumot","timestamp":"2021. május. 14. 09:51","title":"Portfolio: Meghosszabbítják a törlesztési moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat értelmében önálló szabályozó szervként működne tovább az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek elnökét a miniszterelnök választaná ki, de utána nem lehetne leváltani.","shortLead":"A javaslat értelmében önálló szabályozó szervként működne tovább az Országos Atomenergia Hivatal, amelynek elnökét...","id":"20210512_paksi_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee515ef9-2ee3-41c9-8476-d2fb4b5d6b24","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_paksi_bovites","timestamp":"2021. május. 12. 19:51","title":"A kormány teljesen átalakítaná a paksi bővítés felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","shortLead":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","id":"20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90572f6-d8d9-4b1d-bb4a-10062e74408b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","timestamp":"2021. május. 14. 13:29","title":"Zöld rendszámot kapnak az elektromos motorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász között, én nem tudok ilyen egyeztetésekről; az események logikájából az következik, hogy az izraeli kormány aligha fogadna el egy olyan fegyverszüneti egyezményt, amely nem változtatná meg jelentősen a térségben kialakult helyzetet – mondta Jakov Hadas-Handelsman Izrael budapesti nagykövete, aki szerint nem lehet kizárni, hogy az izraeli hadsereg szárazföldi támadást intéz a Gázai övezet ellen.\r

","shortLead":"Bár sok hír szól arról, hogy már folynak tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Gázai övezetből támadásokat indító Hamász...","id":"20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8b26d54-4f97-47e1-a879-38c5b5c9adf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ecd4e3-6bc6-45ac-9500-8b494cab3a8e","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_Az_izraeli_nagykovet_szerint_keves_az_esely_a_gyors_tuzszunetre_Gazaban","timestamp":"2021. május. 13. 18:32","title":"Budapest izraeli nagykövete követendő példának állította Szijjártó Péter kiállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy legfeljebb 15 millió forintba kerülő elektromos autó értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként a sofőrök.","shortLead":"Egy legfeljebb 15 millió forintba kerülő elektromos autó értékének 45 százalékát kaphatják meg támogatásként a sofőrök.","id":"20210514_Ismet_lehet_palyazni_elektromos_taxira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72f2d92-4ac6-41ca-a764-86d0ee520ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492ac8fa-dd52-475f-bceb-16bfd5a25e94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Ismet_lehet_palyazni_elektromos_taxira","timestamp":"2021. május. 14. 13:45","title":"Több mint hatmilliós támogatást kaphatnak a taxisok elektromos autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","shortLead":"Egy sávváltás után fékezte állóra a buszt a skodás sofőr, az esetről videó is készült.","id":"20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b094bd-6799-4782-91ca-3f734e283686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecba3e9-8061-4e82-8413-e4ffe101f766","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_buntetofekezes_busz_kispest_rendorseg_jogositvany","timestamp":"2021. május. 14. 07:46","title":"Büntetőfékezett egy busz előtt egy férfi Kispesten, a rendőrség elvette a jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]